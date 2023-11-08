https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/patrushev-ukraina-pribegaet-k-terroristicheskim-metodam-v-protivostoyanii-s-rossiey-1048979759.html

Патрушев: Украина прибегает к террористическим методам в противостоянии с Россией

Патрушев: Украина прибегает к террористическим методам в противостоянии с Россией

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Отсутствие успехов на фронте заставляет Киев прибегать к откровенно террористическим методам для противостояния с Россией, заявил... 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T11:55+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

политика

николай патрушев

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Отсутствие успехов на фронте заставляет Киев прибегать к откровенно террористическим методам для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.Патрушев напомнил, что в октябре один из украинских беспилотников попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС.В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях был "на уровне природных значений". Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев поставил себя в один ряд с одиозными террористическими организациями, атаковав Курскую АЭС.

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украина, россия, политика, николай патрушев