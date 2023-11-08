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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/patrushev-ukraina-pribegaet-k-terroristicheskim-metodam-v-protivostoyanii-s-rossiey-1048979759.html
Патрушев: Украина прибегает к террористическим методам в противостоянии с Россией
Патрушев: Украина прибегает к террористическим методам в противостоянии с Россией
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Отсутствие успехов на фронте заставляет Киев прибегать к откровенно террористическим методам для противостояния с Россией, заявил... 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T11:55+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
политика
николай патрушев
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Отсутствие успехов на фронте заставляет Киев прибегать к откровенно террористическим методам для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.Патрушев напомнил, что в октябре один из украинских беспилотников попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС.В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях был "на уровне природных значений". Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев поставил себя в один ряд с одиозными террористическими организациями, атаковав Курскую АЭС.
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украина, россия, политика, николай патрушев
украина, россия, политика, николай патрушев

Патрушев: Украина прибегает к террористическим методам в противостоянии с Россией

11:55 08.11.2023 (обновлено: 12:40 08.11.2023)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВстреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Отсутствие успехов на фронте заставляет Киев прибегать к откровенно террористическим методам для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", – сказал он.

Патрушев напомнил, что в октябре один из украинских беспилотников попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС.
В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях был "на уровне природных значений". Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев поставил себя в один ряд с одиозными террористическими организациями, атаковав Курскую АЭС.
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