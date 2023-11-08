https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/rossiyskie-pogranichniki-peredali-ochamchyrskoy-shkole-mobilnuyu-laboratoriyu-po-khimii-1048983776.html
Российские пограничники передали Очамчырской школе мобильную лабораторию по химии
Российские пограничники передали Очамчырской школе мобильную лабораторию по химии
Учителя очамчырской школы №2 смогут пользоваться интерактивным оборудованием, а школьники – проводить опыты. 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T15:00+0300
2023-11-08T15:00+0300
2023-11-08T15:22+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Погрануправление ФСБ России в Абхазии передало Очамчырской школе №2 мобильную лабораторию по химии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор школы Илона Дамения.По ее словам, недавно в школе ЮНИСЕФ отремонтировал и оборудовал кабинет химии, а мобильная лаборатория дополнила его. Теперь уроки химии будут намного интереснее и полноценнее, отметила директор."Дети под наблюдением учителя смогут самостоятельно проводить опыты в этой лаборатории. Это будет уже совсем другой формат. Раньше мы все объясняли на руках. Теперь все это будет наглядно с участием школьников", – добавила Илона Дамения.Подключить лабораторию в школе планируют в ближайшие дни.Ранее Погрануправление ФСБ России в Абхазии подарило мобильную лабораторию по биологии галской школе № 1.
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очамчырский район, абхазия, образование, школы
очамчырский район, абхазия, образование, школы
Российские пограничники передали Очамчырской школе мобильную лабораторию по химии
15:00 08.11.2023 (обновлено: 15:22 08.11.2023)
Учителя очамчырской школы №2 смогут пользоваться интерактивным оборудованием, а школьники – проводить опыты.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Погрануправление ФСБ России в Абхазии передало Очамчырской школе №2 мобильную лабораторию по химии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор школы Илона Дамения.
"Это массивный стол со всеми устройствами, в том числе с ноутбуком и пробирками. Для детей это большой плюс, у нас очень многие выпускники выбирают медицину, поэтому лаборатория для них очень важна", – подчеркнула Дамения.
По ее словам, недавно в школе ЮНИСЕФ отремонтировал и оборудовал кабинет химии, а мобильная лаборатория дополнила его. Теперь уроки химии будут намного интереснее и полноценнее, отметила директор.
"Дети под наблюдением учителя смогут самостоятельно проводить опыты в этой лаборатории. Это будет уже совсем другой формат. Раньше мы все объясняли на руках. Теперь все это будет наглядно с участием школьников", – добавила Илона Дамения.
Подключить лабораторию в школе планируют в ближайшие дни.
Ранее Погрануправление ФСБ России в Абхазии подарило мобильную лабораторию по биологии галской школе № 1.