https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/rossiyskie-pogranichniki-peredali-ochamchyrskoy-shkole-mobilnuyu-laboratoriyu-po-khimii-1048983776.html

Российские пограничники передали Очамчырской школе мобильную лабораторию по химии

Российские пограничники передали Очамчырской школе мобильную лабораторию по химии

Учителя очамчырской школы №2 смогут пользоваться интерактивным оборудованием, а школьники – проводить опыты. 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T15:00+0300

2023-11-08T15:00+0300

2023-11-08T15:22+0300

в абхазии

очамчырский район

абхазия

образование

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/08/1048983104_0:246:724:653_1920x0_80_0_0_d0e8f5f8db233e54fc6437aed3ff59c1.jpg

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Погрануправление ФСБ России в Абхазии передало Очамчырской школе №2 мобильную лабораторию по химии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор школы Илона Дамения.По ее словам, недавно в школе ЮНИСЕФ отремонтировал и оборудовал кабинет химии, а мобильная лаборатория дополнила его. Теперь уроки химии будут намного интереснее и полноценнее, отметила директор."Дети под наблюдением учителя смогут самостоятельно проводить опыты в этой лаборатории. Это будет уже совсем другой формат. Раньше мы все объясняли на руках. Теперь все это будет наглядно с участием школьников", – добавила Илона Дамения.Подключить лабораторию в школе планируют в ближайшие дни.Ранее Погрануправление ФСБ России в Абхазии подарило мобильную лабораторию по биологии галской школе № 1.

очамчырский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

очамчырский район, абхазия, образование, школы