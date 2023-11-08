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Силовые структуры Абхазии ищут группу вооруженных людей в Гулрыпшском районе
Силовые структуры Абхазии ищут группу вооруженных людей в Гулрыпшском районе
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Группу вооруженных людей заметили местные охотники в Гулрыпшском районе, силовые структуры республики ведут их поиск, сообщил министр... 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T22:24+0300
2023-11-08T22:24+0300
2023-11-08T22:24+0300
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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Группу вооруженных людей заметили местные охотники в Гулрыпшском районе, силовые структуры республики ведут их поиск, сообщил министр внутренних дел Роберт Киут.По словам охотников, вооруженных людей у села Азанта было семеро, у них отсутствовали какие-либо опознавательные знаки, добавил министр.Киут сообщил, что все подступы к Сухуму закрыты.
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, мвд абхазии
Силовые структуры Абхазии ищут группу вооруженных людей в Гулрыпшском районе
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Группу вооруженных людей заметили местные охотники в Гулрыпшском районе, силовые структуры республики ведут их поиск, сообщил министр внутренних дел Роберт Киут.
По словам охотников, вооруженных людей у села Азанта было семеро, у них отсутствовали какие-либо опознавательные знаки, добавил министр.
"Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью", - рассказал глава МВД.
Киут сообщил, что все подступы к Сухуму закрыты.