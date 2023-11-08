https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/silovye-struktury-abkhazii-ischut-gruppu-vooruzhennykh-lyudey-v-gulrypshskom-rayone-1048990043.html

Силовые структуры Абхазии ищут группу вооруженных людей в Гулрыпшском районе

Силовые структуры Абхазии ищут группу вооруженных людей в Гулрыпшском районе

СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Группу вооруженных людей заметили местные охотники в Гулрыпшском районе, силовые структуры республики ведут их поиск, сообщил министр... 08.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Группу вооруженных людей заметили местные охотники в Гулрыпшском районе, силовые структуры республики ведут их поиск, сообщил министр внутренних дел Роберт Киут.По словам охотников, вооруженных людей у села Азанта было семеро, у них отсутствовали какие-либо опознавательные знаки, добавил министр.Киут сообщил, что все подступы к Сухуму закрыты.

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