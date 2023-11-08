https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/spetstransport-medupravleniya-mchs-osnastili-mobilnoy-sistemoy-svyazi-1048981968.html

Спецтранспорт медуправления МЧС оснастили мобильной системой связи

Спецтранспорт медуправления МЧС оснастили мобильной системой связи

Система уже прошла испытания в тестовом режиме, сообщили в спасательном ведомстве. 08.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Спецтранспорт медуправления МЧС оснастили мобильной системой связи, сообщила пресс-служба МЧС. Отмечается, что показания телеметрических приборов, установленных в реанимобиле, можно выводить в онлайн-режиме для непрерывного контроля состояния пациента. По словам главы МЧС Льва Квициния, система существенно повысит возможности работы бригад медицины катастроф при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и доставке пострадавших в лечебные учреждения.

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