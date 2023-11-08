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Спецтранспорт медуправления МЧС оснастили мобильной системой связи
Спецтранспорт медуправления МЧС оснастили мобильной системой связи
Система уже прошла испытания в тестовом режиме, сообщили в спасательном ведомстве. 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T14:10+0300
2023-11-08T14:10+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Спецтранспорт медуправления МЧС оснастили мобильной системой связи, сообщила пресс-служба МЧС. Отмечается, что показания телеметрических приборов, установленных в реанимобиле, можно выводить в онлайн-режиме для непрерывного контроля состояния пациента. По словам главы МЧС Льва Квициния, система существенно повысит возможности работы бригад медицины катастроф при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и доставке пострадавших в лечебные учреждения.
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мчс абхазии, абхазия, россия, медицина
Спецтранспорт медуправления МЧС оснастили мобильной системой связи
Система уже прошла испытания в тестовом режиме, сообщили в спасательном ведомстве.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Спецтранспорт медуправления МЧС оснастили мобильной системой связи, сообщила пресс-служба МЧС.
Новое оборудование позволит дежурной бригаде медиков связываться в режиме реального времени с лечебными учреждениями России для консультаций со специалистами различного профиля.
Отмечается, что показания телеметрических приборов, установленных в реанимобиле, можно выводить в онлайн-режиме для непрерывного контроля состояния пациента.
По словам главы МЧС Льва Квициния, система существенно повысит возможности работы бригад медицины катастроф при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и доставке пострадавших в лечебные учреждения.