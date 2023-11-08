https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/takie-obstoyatelstva-bolshakova-i-adzhba-o-kursakh-po-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-1048972040.html
Такие обстоятельства: Большакова и Аджба о курсах по реабилитации детей с инвалидностью
Такие обстоятельства: Большакова и Аджба о курсах по реабилитации детей с инвалидностью
Образовательные курсы по реабилитации детей с инвалидностью пройдут в Абхазии. Приглашенные российские специалисты проведут мастер-классы для реабилитологов и... 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T17:25+0300
2023-11-08T17:25+0300
2023-11-08T17:20+0300
радио
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такие обстоятельства
реабилитационный центр
реабилитация
дети
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Такие обстоятельства: Большакова и Аджба о курсах по реабилитации детей с инвалидностью
Такие обстоятельства: Большакова и Аджба о курсах по реабилитации детей с инвалидностью
Образовательные курсы по реабилитации детей с инвалидностью пройдут в Абхазии. Приглашенные российские специалисты проведут мастер-классы для реабилитологов и родителей детей с инвалидностью, а также выступят с докладами по разным направлениям.О том, как зародилась эта инициатива, кто помогает ее реализовать и какие цели ставит перед собой этот проект, об этом в эфире радио Sputnik рассказали директор по развитию и соучредитель благотворительного фонда помощи детям-инвалидам "Движение вверх" Марина Большакова, руководитель реабилитационного центра "Мы вместе" Милана Аджба.Полная версия беседы в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, реабилитационный центр, реабилитация, дети, аудио
подкасты, такие обстоятельства, реабилитационный центр, реабилитация, дети, аудио
Образовательные курсы по реабилитации детей с инвалидностью пройдут в Абхазии. Приглашенные российские специалисты проведут мастер-классы для реабилитологов и родителей детей с инвалидностью, а также выступят с докладами по разным направлениям.
О том, как зародилась эта инициатива, кто помогает ее реализовать и какие цели ставит перед собой этот проект, об этом в эфире радио Sputnik рассказали директор по развитию и соучредитель благотворительного фонда помощи детям-инвалидам "Движение вверх" Марина Большакова, руководитель реабилитационного центра "Мы вместе" Милана Аджба.
Полная версия беседы в аудиофайле.