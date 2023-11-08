https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/takie-obstoyatelstva-bolshakova-i-adzhba-o-kursakh-po-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-1048972040.html

Такие обстоятельства: Большакова и Аджба о курсах по реабилитации детей с инвалидностью

Такие обстоятельства: Большакова и Аджба о курсах по реабилитации детей с инвалидностью

Образовательные курсы по реабилитации детей с инвалидностью пройдут в Абхазии. Приглашенные российские специалисты проведут мастер-классы для реабилитологов и... 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T17:25+0300

2023-11-08T17:25+0300

2023-11-08T17:20+0300

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Такие обстоятельства: Большакова и Аджба о курсах по реабилитации детей с инвалидностью Такие обстоятельства: Большакова и Аджба о курсах по реабилитации детей с инвалидностью

Образовательные курсы по реабилитации детей с инвалидностью пройдут в Абхазии. Приглашенные российские специалисты проведут мастер-классы для реабилитологов и родителей детей с инвалидностью, а также выступят с докладами по разным направлениям.О том, как зародилась эта инициатива, кто помогает ее реализовать и какие цели ставит перед собой этот проект, об этом в эфире радио Sputnik рассказали директор по развитию и соучредитель благотворительного фонда помощи детям-инвалидам "Движение вверх" Марина Большакова, руководитель реабилитационного центра "Мы вместе" Милана Аджба.Полная версия беседы в аудиофайле.

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2023

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, реабилитационный центр, реабилитация, дети, аудио