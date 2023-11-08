https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/tarasov-abkhaziya-pozitsioniruet-sebya-kak-samodostatochnyy-geopoliticheskiy-subekt-1048972344.html

Тарасов: Абхазия позиционирует себя как самодостаточный геополитический субъект

Тарасов: Абхазия позиционирует себя как самодостаточный геополитический субъект

Абхазия работает над тем, чтобы установить дипотношения с Палестиной, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба на заседании общественного совета при... 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T13:35+0300

2023-11-08T13:35+0300

2023-11-08T13:41+0300

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Тарасов: Абхазия позиционирует себя как самодостаточный геополитический субъект Тарасов: Абхазия позиционирует себя как самодостаточный геополитический субъект

Абхазия работает над тем, чтобы установить дипотношения с Палестиной, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба на заседании общественного совета при министерстве.По мнению эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова, таким решением Абхазия демонстрирует свою геополитическую самодостаточность."Признание другого государства и установление дипотношений – процесс непростой. С одной стороны, государство, которое заявляет о готовности признать другое государство, укрепляет свою государственность. С другой стороны, это открывает новые горизонты для интеграции в большую политику в особенности сейчас, когда во всем мире говорят о возможном и реальном факторе появления палестинского государства в результате войны между Израилем и ХАМАС. <…> Абхазия позиционирует себя как самодостаточный геополитический субъект", – сказал он в эфире радио Sputnik.Тарасов отметил, что потенциальное появление и признание палестинского государства может сыграть эффект домино и символизировать передел сил на Ближнем Востоке.

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