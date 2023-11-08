https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/turbaza-skrebkov-o-perspektivakh-delovogo-turizma-v-abkhazii--1048966056.html

Турбаза: Скребков о перспективах делового туризма в Абхазии

Турбаза: Скребков о перспективах делового туризма в Абхазии

Как в Абхазии представлен деловой туризм, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал директор департамента внутреннего туризма российской туркомпании... 08.11.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Скребков о деловом туризме Турбаза: Скребков о деловом туризме

Стребков назвал деловой туризм в Абхазии развивающимся направлением. "Уже приезжают группы. Есть давние партнеры республики – фестивали. А именно деловой туризм только развивается. Есть такие запросы от корпоративного сегмента. Но пока не хватает инфраструктуры самих отелей", – сказал Стребков. О том, как он представлен в России и как можно его развивать в Абхазии, слушайте в аудиофайле.

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