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Турбаза: Скребков о перспективах делового туризма в Абхазии
Турбаза: Скребков о перспективах делового туризма в Абхазии
Как в Абхазии представлен деловой туризм, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал директор департамента внутреннего туризма российской туркомпании... 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T10:10+0300
2023-11-08T10:10+0300
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Турбаза: Скребков о деловом туризме
Турбаза: Скребков о деловом туризме
Стребков назвал деловой туризм в Абхазии развивающимся направлением. "Уже приезжают группы. Есть давние партнеры республики – фестивали. А именно деловой туризм только развивается. Есть такие запросы от корпоративного сегмента. Но пока не хватает инфраструктуры самих отелей", – сказал Стребков. О том, как он представлен в России и как можно его развивать в Абхазии, слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Скребков о перспективах делового туризма в Абхазии
10:10 08.11.2023 (обновлено: 10:56 08.11.2023)
Как в Абхазии представлен деловой туризм, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал директор департамента внутреннего туризма российской туркомпании Сергей Стребков.
Стребков назвал деловой туризм в Абхазии развивающимся направлением.
"Уже приезжают группы. Есть давние партнеры республики – фестивали. А именно деловой туризм только развивается. Есть такие запросы от корпоративного сегмента. Но пока не хватает инфраструктуры самих отелей", – сказал Стребков.
О том, как он представлен в России и как можно его развивать в Абхазии, слушайте в аудиофайле.