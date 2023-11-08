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Установлены минимальные размеры уставного капитала для кредитных организаций Абхазии
Установлены минимальные размеры уставного капитала для кредитных организаций Абхазии
Указание Национального Банка Абхазии было утверждено на основании решения Правления Банка 2 ноября 2023 года. 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T19:10+0300
2023-11-08T19:10+0300
2023-11-08T19:10+0300
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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Банк Абхазии установил минимальные размеры уставного капитала и собственных средств для создаваемых и действующих кредитных организаций. Правление Нацбанк утвердило указание установить: Кредитные организации, создающие дочернюю организацию и (или) открывающие филиал, должны иметь Генеральную лицензию.Указание Банка Абхазии вступает в силу по истечении 90 дней после дня его принятия. Требования о размере собственных средств для действующих кредитных организаций вступают в силу с 1 февраля 2031 года.---вребования о размере собственных средств для действующих кредитных организаций вступают в силу с 1 февраля 2031 года. в
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национальный банк абхазии, абхазия
национальный банк абхазии, абхазия
Установлены минимальные размеры уставного капитала для кредитных организаций Абхазии
Указание Национального Банка Абхазии было утверждено на основании решения Правления Банка 2 ноября 2023 года.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Банк Абхазии установил минимальные размеры уставного капитала и собственных средств для создаваемых и действующих кредитных организаций.
Правление Нацбанк утвердило указание установить:
для создаваемых банков - минимальный размер уставного капитала в 150 млн руб,
для создаваемых дочерних банков иностранных кредитных организаций - минимальный размер уставного капитала в 450 млн руб,
для создаваемых небанковских кредитных организаций - минимальный размер уставного капитала в 50 млн руб,
для действующих кредитных организаций - размер собственных средств не менее 150 млн руб,
для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка - размер собственных средств не менее 150 млн руб.
Кредитные организации, создающие дочернюю организацию и (или) открывающие филиал, должны иметь Генеральную лицензию.
Указание Банка Абхазии вступает в силу по истечении 90 дней после дня его принятия. Требования о размере собственных средств для действующих кредитных организаций вступают в силу с 1 февраля 2031 года.
---вребования о размере собственных средств для действующих кредитных организаций вступают в силу с 1 февраля 2031 года. в