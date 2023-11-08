https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/ustanovleny-minimalnye-razmery--ustavnogo-kapitala-dlya-kreditnykh-organizatsiy-abkhazii-1048988617.html

Установлены минимальные размеры уставного капитала для кредитных организаций Абхазии

Установлены минимальные размеры уставного капитала для кредитных организаций Абхазии

Указание Национального Банка Абхазии было утверждено на основании решения Правления Банка 2 ноября 2023 года. 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T19:10+0300

2023-11-08T19:10+0300

2023-11-08T19:10+0300

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Банк Абхазии установил минимальные размеры уставного капитала и собственных средств для создаваемых и действующих кредитных организаций. Правление Нацбанк утвердило указание установить: Кредитные организации, создающие дочернюю организацию и (или) открывающие филиал, должны иметь Генеральную лицензию.Указание Банка Абхазии вступает в силу по истечении 90 дней после дня его принятия. Требования о размере собственных средств для действующих кредитных организаций вступают в силу с 1 февраля 2031 года.---вребования о размере собственных средств для действующих кредитных организаций вступают в силу с 1 февраля 2031 года. в

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