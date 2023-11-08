https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-ne-nuzhna-v-etom-sezona-zayavili-v-rospotrebnadzore-1048979878.html

Вакцинация от коронавируса не нужна в этом сезона, заявили в Роспотребнадзоре

Вакцинация от коронавируса не нужна в этом сезона, заявили в Роспотребнадзоре

В октябре в Абхазии было зафиксировано более 160 случаев коронавируса. Большая часть пациентов переносит заболевание в легкой форме. 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T12:25+0300

2023-11-08T12:25+0300

2023-11-08T12:39+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

роспотребнадзор

россия

вакцинация

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Вакцинироваться от коронавируса в этом сезоне не требуется, надо привиться от гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, нынешние риски осложнений от COVID позволяют обойтись без вакцинации. При этом стоит пройти вакцинацию против гриппа, подчеркнула Попова.Вакцинация от гриппа в Абхазии началась в середине октября. В республику доставили и распределили по поликлиникам три тысячи доз препаратов "Гриппол плюс" и "Гриппол квадривалент".

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, роспотребнадзор, россия, вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии