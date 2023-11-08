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Жителя Мцары задержали за хранение наркотиков
Жителя Мцары задержали за хранение наркотиков
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Мцара Зураби Алания по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере... 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T16:55+0300
2023-11-08T16:55+0300
2023-11-08T17:08+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Мцара Зураби Алания по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере и выращивания наркосодержащих растений, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. При осмотре жилища и приусадебного участка по месту жительства Алания в селе Мцара сотрудники угрозыска обнаружили и изъяли свыше 17 граммов марихуаны. Также изъяли корни конопли южно-краснодарской.Суд определит меру пресечения.
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мвд абхазии, наркотики, гудаутский район, абхазия
мвд абхазии, наркотики, гудаутский район, абхазия
Жителя Мцары задержали за хранение наркотиков
16:55 08.11.2023 (обновлено: 17:08 08.11.2023)
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Мцара Зураби Алания по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере и выращивания наркосодержащих растений, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
При осмотре жилища и приусадебного участка по месту жительства Алания в селе Мцара сотрудники угрозыска обнаружили и изъяли свыше 17 граммов марихуаны. Также изъяли корни конопли южно-краснодарской.
Суд определит меру пресечения.