https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-protiv-zhitelya-mtsary-po-faktu-nezakonnogo-khraneniya-narkotikov-1048985721.html

Жителя Мцары задержали за хранение наркотиков

Жителя Мцары задержали за хранение наркотиков

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Мцара Зураби Алания по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере... 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T16:55+0300

2023-11-08T16:55+0300

2023-11-08T17:08+0300

в абхазии

мвд абхазии

наркотики

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Мцара Зураби Алания по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере и выращивания наркосодержащих растений, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. При осмотре жилища и приусадебного участка по месту жительства Алания в селе Мцара сотрудники угрозыска обнаружили и изъяли свыше 17 граммов марихуаны. Также изъяли корни конопли южно-краснодарской.Суд определит меру пресечения.

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мвд абхазии, наркотики, гудаутский район, абхазия