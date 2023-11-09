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Более 2000 тонн мандаринов Абхазия экспортировала с начала цитрусового сезона
Более 2000 тонн мандаринов Абхазия экспортировала с начала цитрусового сезона
За аналогичный период прошлого года из республики было вывезено всего 870 тонн. 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T11:35+0300
2023-11-09T11:35+0300
2023-11-09T12:08+0300
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цитрусовые
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Более 2000 тонн мандаринов Абхазия экспортировала с начала цитрусового сезона в Россию. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа.За аналогичный период прошлого года из республики было вывезено всего 870 тонн."Я предполагаю, что это ранний урожай в связи с погодными условиями. Поэтому такой объем вывезен с нашей территории", – отметил Лабахуа.Таможенная стоимость абхазских мандаринов на российской стороне в этом сезоне составляет 38 рублей за килограмм. Исходя из этой суммы будут формироваться все платежи при экспорте цитрусовых через российско-абхазскую границу.Он отметил, что в России, как и в Абхазии, таможенная стоимость формируется в соответствии с конъюнктурой рынка, в соответствии с качеством продукции. "Мы объяснили, что в Абхазии нет калибровочного завода, все это у нас происходит вручную, поэтому цена совсем другая. Нам пошли навстречу", — сказал Лабахуа.Алиас Лабахуа добавил, что в этом году пока еще не было жалоб при пересечении абхазо-российской границы со стороны участников внешнеэкономической деятельности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
таможня, абхазия, мандарины, цитрусовые, экономика, экспорт
таможня, абхазия, мандарины, цитрусовые, экономика, экспорт
Более 2000 тонн мандаринов Абхазия экспортировала с начала цитрусового сезона
11:35 09.11.2023 (обновлено: 12:08 09.11.2023)
За аналогичный период прошлого года из республики было вывезено всего 870 тонн.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Более 2000 тонн мандаринов Абхазия экспортировала с начала цитрусового сезона в Россию. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа.
За аналогичный период прошлого года из республики было вывезено всего 870 тонн.
"Я предполагаю, что это ранний урожай в связи с погодными условиями. Поэтому такой объем вывезен с нашей территории", – отметил Лабахуа.
Таможенная стоимость абхазских мандаринов на российской стороне в этом сезоне составляет 38 рублей за килограмм. Исходя из этой суммы будут формироваться все платежи при экспорте цитрусовых через российско-абхазскую границу.
"На совещании в Сухуме российской стороне были переданы все документы, в соответствии с которыми формируется таможенная стоимость мандаринов. Это и постановление Кабинета министров, в котором было утверждено 24 рубля (за один килограмм мандаринов - прим.), это и стоимость таможенного сбора, это и сборы Службы по карантину растений и Госстандарта. Все эти цифры были переданы. И мы обратились с просьбой учитывать при формировании таможенной стоимости на российской стороне те цифровые показатели, которые мы дали. Нам пошли навстречу", – пояснил зампредседателя ГТК Абхазии.
Он отметил, что в России, как и в Абхазии, таможенная стоимость формируется в соответствии с конъюнктурой рынка, в соответствии с качеством продукции.
"Мы объяснили, что в Абхазии нет калибровочного завода, все это у нас происходит вручную, поэтому цена совсем другая. Нам пошли навстречу", — сказал Лабахуа.
Алиас Лабахуа добавил, что в этом году пока еще не было жалоб при пересечении абхазо-российской границы со стороны участников внешнеэкономической деятельности.