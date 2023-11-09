https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/bolee-2000-tonn-mandarinov-abkhaziya-eksportirovala-s-nachala-tsitrusovogo-sezona-1048992804.html

Более 2000 тонн мандаринов Абхазия экспортировала с начала цитрусового сезона

Более 2000 тонн мандаринов Абхазия экспортировала с начала цитрусового сезона

За аналогичный период прошлого года из республики было вывезено всего 870 тонн. 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T11:35+0300

2023-11-09T11:35+0300

2023-11-09T12:08+0300

в абхазии

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абхазия

мандарины

цитрусовые

экономика

экспорт

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Более 2000 тонн мандаринов Абхазия экспортировала с начала цитрусового сезона в Россию. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа.За аналогичный период прошлого года из республики было вывезено всего 870 тонн."Я предполагаю, что это ранний урожай в связи с погодными условиями. Поэтому такой объем вывезен с нашей территории", – отметил Лабахуа.Таможенная стоимость абхазских мандаринов на российской стороне в этом сезоне составляет 38 рублей за килограмм. Исходя из этой суммы будут формироваться все платежи при экспорте цитрусовых через российско-абхазскую границу.Он отметил, что в России, как и в Абхазии, таможенная стоимость формируется в соответствии с конъюнктурой рынка, в соответствии с качеством продукции. "Мы объяснили, что в Абхазии нет калибровочного завода, все это у нас происходит вручную, поэтому цена совсем другая. Нам пошли навстречу", — сказал Лабахуа.Алиас Лабахуа добавил, что в этом году пока еще не было жалоб при пересечении абхазо-российской границы со стороны участников внешнеэкономической деятельности.

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таможня, абхазия, мандарины, цитрусовые, экономика, экспорт