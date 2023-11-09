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Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 7 ноября, сообщила пресс-служба главы государства. 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T12:55+0300
2023-11-09T12:55+0300
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 7 ноября, сообщила пресс-служба главы государства. Первый рабочий визит Аслана Бжания в качестве главы государства в Москву состоялся 5 мая 2020 года. В 2023 году президент Абхазии Аслан Бжания посещал Москву с рабочими визитами в феврале, апреле, июне, августе и октябре.
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аслан бжания, абхазия, москва, россия, политика
аслан бжания, абхазия, москва, россия, политика
Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
12:55 09.11.2023 (обновлено: 13:30 09.11.2023)
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 7 ноября, сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Бжания планирует провести встречи в Администрации президента и Правительстве России.
Первый рабочий визит Аслана Бжания в качестве главы государства в Москву состоялся 5 мая 2020 года.
В 2023 году президент Абхазии Аслан Бжания посещал Москву с рабочими визитами в феврале, апреле, июне, августе и октябре.