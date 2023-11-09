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Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву

Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 7 ноября, сообщила пресс-служба главы государства. 09.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 7 ноября, сообщила пресс-служба главы государства. Первый рабочий визит Аслана Бжания в качестве главы государства в Москву состоялся 5 мая 2020 года. В 2023 году президент Абхазии Аслан Бжания посещал Москву с рабочими визитами в феврале, апреле, июне, августе и октябре.

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