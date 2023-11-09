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Часть Гудауты останется без света в пятницу 10 ноября
Часть Гудауты останется без света в пятницу 10 ноября
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Часть Гудауты останется без света в пятницу 10 ноября, сообщили в "Черноморэнерго". 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T18:50+0300
2023-11-09T18:50+0300
2023-11-09T18:50+0300
в абхазии
гудаута
гудаутский район
электроэнергия
абхазия
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Часть Гудауты останется без света в пятницу 10 ноября, сообщили в "Черноморэнерго". Отключены будут распределительные сети "Золотой берег" и "7 военная база".
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гудаута, гудаутский район, электроэнергия, абхазия
гудаута, гудаутский район, электроэнергия, абхазия
Часть Гудауты останется без света в пятницу 10 ноября
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Часть Гудауты останется без света в пятницу 10 ноября, сообщили в "Черноморэнерго".
Подача электроэнергии будет прекращена с 07:00 до 12:00 10 ноября из-за расчистки трассы.
Отключены будут распределительные сети "Золотой берег" и "7 военная база".