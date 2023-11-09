https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/chast-gudauty-ostanetsya-bez-sveta-v-pyatnitsu-10-noyabrya-1048999083.html

Часть Гудауты останется без света в пятницу 10 ноября

Часть Гудауты останется без света в пятницу 10 ноября

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Часть Гудауты останется без света в пятницу 10 ноября, сообщили в "Черноморэнерго". 09.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гудаута

гудаутский район

электроэнергия

абхазия

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Часть Гудауты останется без света в пятницу 10 ноября, сообщили в "Черноморэнерго". Отключены будут распределительные сети "Золотой берег" и "7 военная база".

гудаута

гудаутский район

абхазия

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гудаута, гудаутский район, электроэнергия, абхазия