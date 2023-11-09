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Гоов рассказал о создании мобильной системы телемедицинской связи в Абхазии

Гоов рассказал о создании мобильной системы телемедицинской связи в Абхазии

Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов в интервью радио Sputnik рассказал о мобильной системе телемедицинской связи. 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T13:35+0300

2023-11-09T13:35+0300

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Гоов рассказал о создании мобильной системы телемедицинской связи в Абхазии Гоов рассказал о создании мобильной системы телемедицинской связи в Абхазии

Как сообщил Гоов, проект готовился уже давно совместно с Федеральным центром медицины катастроф. "Была идея создания мобильного реанимобиля, для того чтобы сократить вот этот "золотой час" и получить качественную медицинскую консультацию для пациента, которого транспортируют с места ДТП или другой чрезвычайной ситуации до лечебного учреждения. Там стоят две камеры, одна из которых направлена на больного, а вторая на монитор, то есть врачи, находясь в любой клинике, в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, могут войти по паролю и увидеть больного, то есть они могут дать качественную консультацию видя все параметры жизнедеятельности организма", – рассказал Андзор Гоов.Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов также поделился планами по созданию единой службы санитарной авиации. Подробности слушайте в аудиофайле.

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