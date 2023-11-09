https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/mvd-abkhazii-informatsiya-o-proniknovenii-diversantov-v-respubliku-ne-podtverdilas-1048990734.html

МВД Абхазии: информация о проникновении диверсантов в республику не подтвердилась

МВД Абхазии: информация о проникновении диверсантов в республику не подтвердилась

СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщили Sputnik в МВД республики. 09.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщили Sputnik в МВД республики.Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей в Гулрыпшском районе. Местные охотники заметили семерых вооруженных людей в районе села Азанта, отметил Киут. Все подступы к Сухуму были перекрыты, добавил министр.

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