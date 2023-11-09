https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/mvd-abkhazii-informatsiya-o-proniknovenii-diversantov-v-respubliku-ne-podtverdilas-1048990734.html
МВД Абхазии: информация о проникновении диверсантов в республику не подтвердилась
МВД Абхазии: информация о проникновении диверсантов в республику не подтвердилась
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщили Sputnik в МВД республики. 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T00:00+0300
2023-11-09T00:00+0300
2023-11-09T00:00+0300
в абхазии
мвд абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/07/1045145891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b4301d8765dd76a2013b1370ebd6981.jpg
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщили Sputnik в МВД республики.Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей в Гулрыпшском районе. Местные охотники заметили семерых вооруженных людей в районе села Азанта, отметил Киут. Все подступы к Сухуму были перекрыты, добавил министр.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/07/1045145891_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddb6f6969dafe939f921e6e970c1780d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, абхазия
МВД Абхазии: информация о проникновении диверсантов в республику не подтвердилась
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщили Sputnik в МВД республики.
Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей в Гулрыпшском районе.
Местные охотники заметили семерых вооруженных людей в районе села Азанта, отметил Киут. Все подступы к Сухуму были перекрыты, добавил министр.