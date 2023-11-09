https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/ostanki-krasnoarmeytsa-pogibshego-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-dostavili-v-abkhaziyu-1048995829.html

Останки красноармейца, погибшего в Великой Отечественной войне, доставили в Абхазию

Останки красноармейца, погибшего в Великой Отечественной войне, доставили в Абхазию

Останки нашли в Ленинском районе Крыма участники проекта "Возвращение имени". 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T14:10+0300

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Останки красноармейца Ризабея Хибба, погибшего в Великой Отечественной войне, передали родственникам.Фрагменты оружия, самолета, а также личные вещи еще троих бойцов — Тараса Цвижба, Нури Джопуа и Михаила Лейба – были переданы семьям."Красноармеец Ризабей Хибба – уроженец села Верхняя Эшера Сухумского района. Был активным участником обороны Керчи в составе Крымского фронта. Призван на фронт и воевал в составе 138 стрелковой дивизии. Дивизия принимала самое активное участие в боях с немецкими оккупантами на плацдарме Керченского полуострова и вела самые ожесточенные бои в апреле 1942 года. В рапорте немецкого офицера говорится, что единственный участок, который они не могли захватить весь день, как раз был тот самый, где в селе Батальная находился этот опорный пункт, в котором воевал Ризабей. И только к концу дня, к вечеру, им удалось захватить этот пункт путем применения тяжелой артиллерии. Это были румынские и немецкие захватчики", – рассказал руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов."Возвращение имени" — проект, посвященный поиску останков и установлению судеб красноармейцев из Абхазии. Он начал свою деятельность семь лет назад. За это время 257 семей получили информацию о родных, были установлены личности 503 воинов-узников концлагерей и более 120 имен солдат, погибших при обороне Керченского полуострова.

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