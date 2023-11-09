https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/plodotvornaya-i-kropotlivaya-rabota-kak-abkhaziya-razrabotala-novyy-tamozhennyy-kodeks-1048996271.html
Плодотворная и кропотливая работа: как Абхазия разработала новый Таможенный кодекс
Плодотворная и кропотливая работа: как Абхазия разработала новый Таможенный кодекс
Парламент Абхазии принял новый Таможенный кодекс республики. Он должен вступить в силу 1 января 2025 года. 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T17:00+0300
2023-11-09T17:00+0300
2023-11-09T17:33+0300
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О том, как разрабатывался документ, какие возможности он открывает для Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа.В кодексе 488 статей, сгруппированных в 10 разделов и 65 глав, и такого объемного документа в Абхазии еще не было, сказал Алиас Лабахуа.Принятие нового Таможенного кодекса обеспечит гармонизацию законодательств Абхазии и России в этой области."Принятие этого кодекса обеспечит гармонизацию нашего законодательства. Мы будем находиться в одном пространстве. Да, мы два независимых и равноправных государства, но взаимодействие наших служб будет гораздо проще", – отметил Лабахуа.Подробнее смотрите в интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, таможня, видео
видео, мультимедиа, абхазия, таможня, видео
Плодотворная и кропотливая работа: как Абхазия разработала новый Таможенный кодекс
17:00 09.11.2023 (обновлено: 17:33 09.11.2023)
Парламент Абхазии принял новый Таможенный кодекс республики. Он должен вступить в силу 1 января 2025 года.
О том, как разрабатывался документ, какие возможности он открывает для Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа.
В кодексе 488 статей, сгруппированных в 10 разделов и 65 глав, и такого объемного документа в Абхазии еще не было, сказал Алиас Лабахуа.
Принятие нового Таможенного кодекса обеспечит гармонизацию законодательств Абхазии и России в этой области.
"Принятие этого кодекса обеспечит гармонизацию нашего законодательства. Мы будем находиться в одном пространстве. Да, мы два независимых и равноправных государства, но взаимодействие наших служб будет гораздо проще", – отметил Лабахуа.
Подробнее смотрите в интервью Sputnik.