https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/posrednik-labakhua-o-tamozhennom-kodekse-abkhazii-i-tsene-mandarin-1048985678.html

Посредник: Лабахуа о Таможенном кодексе Абхазии и цене мандаринов

Посредник: Лабахуа о Таможенном кодексе Абхазии и цене мандаринов

Таможенный кодекс РА во втором и окончательном чтении был принят депутатами Парламента 2 ноября. Предыдущий вариант кодекса разрабатывался в 1990-х годах... 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T10:09+0300

2023-11-09T10:09+0300

2023-11-09T11:43+0300

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Посредник: Лабахуа о Таможенном кодексе Абхазии Посредник: Лабахуа о Таможенном кодексе Абхазии

Таможенный кодекс РА во втором и окончательном чтении был принят депутатами Парламента 2 ноября. Предыдущий вариант кодекса разрабатывался в 1990-х годах. Какие вопросы нашли отражение в новом законе, насколько он соответствует времени и какое значение имеет для республики, а также о перевозке цитрусовых через границу и таможенной стоимости мандаринов в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа.Новый таможенный кодекс, принятый Парламентом Абхазии, вступит в силу 1 января 2025 года, но прежде в республике необходимо откорректировать около 250 документов, сообщил первый заместитель председателя ГТК Абхазии.В беседе на радио Лабахуа выразил уверенность в том, что при перевозке цитрусовых через абхазо-российскую границу в этом году не будет проблем. Таможенную стоимость абхазских мандаринов на российской стороне в этом сезоне оценили в 38 рублей за килограмм, сообщил Лабахуа.Подробности интервью в аудиофайле.

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