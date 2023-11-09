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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/sgb-abkhazii-informatsiya-o-diversantakh-v-gulrypshskom-rayone-ne-podtverdilas-1049003456.html
СГБ Абхазии: информация о диверсантах в Гулрыпшском районе не подтвердилась
СГБ Абхазии: информация о диверсантах в Гулрыпшском районе не подтвердилась
Сообщение о присутствии диверсионной группы на территории села Азанта Гулрыпшского района были подняты все службы, силовики вели поиски, были задействованы... 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T20:36+0300
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Информация о возможном нахождении вооруженной группы лиц вблизи села Азанта Гулрыпшского района не подтвердилась, сообщила пресс-служба СГБ Абхазии.Уточняется, что Службой госбезопасности совместно с Минобороны, Государственной службой охраны и МВД были блокированы пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилены меры безопасноти и проведена разведка на местности.Вечером 8 ноября глава МВД сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей в Гулрыпшском районе. По его словам, местные охотники заметили семерых вооруженных людей в районе села Азанта. Все подступы к Сухуму были перекрыты.Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту, от прибрежной части до границы более 200 километров.
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абхазия, служба безопасности республики абхазия, кабинет министров абхазии, гулрыпшский район, мвд абхазии
абхазия, служба безопасности республики абхазия, кабинет министров абхазии, гулрыпшский район, мвд абхазии

СГБ Абхазии: информация о диверсантах в Гулрыпшском районе не подтвердилась

20:36 09.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса
Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сообщение о присутствии диверсионной группы на территории села Азанта Гулрыпшского района были подняты все службы, силовики вели поиски, были задействованы пешие отряды и авиация.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Информация о возможном нахождении вооруженной группы лиц вблизи села Азанта Гулрыпшского района не подтвердилась, сообщила пресс-служба СГБ Абхазии.

"СГБ оперативно реагирует на любые угрозы безопасности Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Службой госбезопасности совместно с Минобороны, Государственной службой охраны и МВД были блокированы пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилены меры безопасноти и проведена разведка на местности.
Вечером 8 ноября глава МВД сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей в Гулрыпшском районе. По его словам, местные охотники заметили семерых вооруженных людей в районе села Азанта. Все подступы к Сухуму были перекрыты.
Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту, от прибрежной части до границы более 200 километров.
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