https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/sgb-abkhazii-informatsiya-o-diversantakh-v-gulrypshskom-rayone-ne-podtverdilas-1049003456.html

СГБ Абхазии: информация о диверсантах в Гулрыпшском районе не подтвердилась

СГБ Абхазии: информация о диверсантах в Гулрыпшском районе не подтвердилась

Сообщение о присутствии диверсионной группы на территории села Азанта Гулрыпшского района были подняты все службы, силовики вели поиски, были задействованы... 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T20:36+0300

2023-11-09T20:36+0300

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Информация о возможном нахождении вооруженной группы лиц вблизи села Азанта Гулрыпшского района не подтвердилась, сообщила пресс-служба СГБ Абхазии.Уточняется, что Службой госбезопасности совместно с Минобороны, Государственной службой охраны и МВД были блокированы пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилены меры безопасноти и проведена разведка на местности.Вечером 8 ноября глава МВД сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей в Гулрыпшском районе. По его словам, местные охотники заметили семерых вооруженных людей в районе села Азанта. Все подступы к Сухуму были перекрыты.Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту, от прибрежной части до границы более 200 километров.

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абхазия, служба безопасности республики абхазия, кабинет министров абхазии, гулрыпшский район, мвд абхазии