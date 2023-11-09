https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/siloviki-prodolzhili-poiski-diversionnoy-gruppy-v-gulrypshskom-rayone--1048993618.html

Силовики продолжили поиски диверсионной группы в Гулрыпшском районе

Силовики продолжили поиски диверсионной группы в Гулрыпшском районе

Ранее МВД Абхазии сообщило, что информация о проникновении диверсантов на территорию республики не подтвердилась. 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T12:25+0300

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в абхазии

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служба безопасности республики абхазия

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Силовые структуры Абхазии продолжили поиски диверсионной группы в Гулрыпшском районе, сообщило агентство "Апсны.Иахьа".Министр внутренних дел Роберт Киут заявил, что следов диверсионной группы не обнаружено, поиски продолжены.Вечером 8 ноября глава МВД сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей в Гулрыпшском районе. По его словам, местные охотники заметили семерых вооруженных людей в районе села Азанта. Все подступы к Сухуму были перекрыты.Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту, от прибрежной части до границы более 200 километров.

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абхазия, служба безопасности республики абхазия, гулрыпшский район, мвд абхазии