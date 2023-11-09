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Силовики продолжили поиски диверсионной группы в Гулрыпшском районе
Силовики продолжили поиски диверсионной группы в Гулрыпшском районе
Ранее МВД Абхазии сообщило, что информация о проникновении диверсантов на территорию республики не подтвердилась. 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T12:25+0300
2023-11-09T12:25+0300
2023-11-09T12:51+0300
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Силовые структуры Абхазии продолжили поиски диверсионной группы в Гулрыпшском районе, сообщило агентство "Апсны.Иахьа".Министр внутренних дел Роберт Киут заявил, что следов диверсионной группы не обнаружено, поиски продолжены.Вечером 8 ноября глава МВД сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей в Гулрыпшском районе. По его словам, местные охотники заметили семерых вооруженных людей в районе села Азанта. Все подступы к Сухуму были перекрыты.Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту, от прибрежной части до границы более 200 километров.
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абхазия, служба безопасности республики абхазия, гулрыпшский район, мвд абхазии
абхазия, служба безопасности республики абхазия, гулрыпшский район, мвд абхазии
Силовики продолжили поиски диверсионной группы в Гулрыпшском районе
12:25 09.11.2023 (обновлено: 12:51 09.11.2023)
Ранее МВД Абхазии сообщило, что информация о проникновении диверсантов на территорию республики не подтвердилась.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Силовые структуры Абхазии продолжили поиски диверсионной группы в Гулрыпшском районе, сообщило агентство "Апсны.Иахьа".
Отмечается, что поиски под руководством вице-президента Бадры Гунба велись всю ночь, были задействованы пешие отряды и авиация.
Министр внутренних дел Роберт Киут заявил, что следов диверсионной группы не обнаружено, поиски продолжены.
Вечером 8 ноября глава МВД сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей в Гулрыпшском районе. По его словам, местные охотники заметили семерых вооруженных людей в районе села Азанта. Все подступы к Сухуму были перекрыты.
Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту, от прибрежной части до границы более 200 километров.