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Силы ПВО России уничтожили украинскую ракету в акватории Черного моря

Силы ПВО России уничтожили украинскую ракету в акватории Черного моря

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма, сообщили во вторник в Минобороны России. 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T19:30+0300

2023-11-09T19:30+0300

2023-11-09T19:30+0300

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма, сообщили во вторник в Минобороны России.Инцидент произошел около 17:40 в четверг 9 ноября. "Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - заявило Минобороны.

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