https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/sily-pvo-rossii-unichtozhili-ukrainskuyu-raketu-v-akvatorii-chernogo-morya-1049002962.html
Силы ПВО России уничтожили украинскую ракету в акватории Черного моря
Силы ПВО России уничтожили украинскую ракету в акватории Черного моря
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма, сообщили во вторник в Минобороны России. 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T19:30+0300
2023-11-09T19:30+0300
2023-11-09T19:30+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/09/1049002779_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_1aec4864673d92fdbc6cbdf8212e7f71.jpg
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма, сообщили во вторник в Минобороны России.Инцидент произошел около 17:40 в четверг 9 ноября. "Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - заявило Минобороны.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/09/1049002779_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_6d30bb2e72db80ba696db52e09ebf7e2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Силы ПВО России уничтожили украинскую ракету в акватории Черного моря
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik.
Российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма, сообщили во вторник в Минобороны России.
Инцидент произошел около 17:40 в четверг 9 ноября.
"Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - заявило Минобороны.