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Сотрудничество в сфере безопасности и энергетике обсудили Бжания и Нургалиев
Сотрудничество в сфере безопасности и энергетике обсудили Бжания и Нургалиев
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в энергетике обсудили президент Абхазии Аслан Бжания и первый замсекретаря Совбеза... 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T17:35+0300
2023-11-09T17:35+0300
2023-11-09T17:35+0300
в абхазии
аслан бжания
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абхазия
рашид нургалиев
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в энергетике обсудили президент Абхазии Аслан Бжания и первый замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Пресс-служба главы государства сообщила, что Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 7 ноября.
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аслан бжания, россия, абхазия, рашид нургалиев
аслан бжания, россия, абхазия, рашид нургалиев
Сотрудничество в сфере безопасности и энергетике обсудили Бжания и Нургалиев
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в энергетике обсудили президент Абхазии Аслан Бжания и первый замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев.
Во встрече также участвовал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
Пресс-служба главы государства сообщила, что Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 7 ноября.