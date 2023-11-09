https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/sotrudnichestvo-v-sfere-bezopasnosti-i-energetike-obsudili-bzhaniya-i-nurgaliev-1048998841.html

Сотрудничество в сфере безопасности и энергетике обсудили Бжания и Нургалиев

Сотрудничество в сфере безопасности и энергетике обсудили Бжания и Нургалиев

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в энергетике обсудили президент Абхазии Аслан Бжания и первый замсекретаря Совбеза... 09.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

россия

абхазия

рашид нургалиев

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Сотрудничество в сфере безопасности и взаимодействие в энергетике обсудили президент Абхазии Аслан Бжания и первый замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Пресс-служба главы государства сообщила, что Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 7 ноября.

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аслан бжания, россия, абхазия, рашид нургалиев