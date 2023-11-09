https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/takie-obstoyatelstva-taniya-o-vyzovakh-i-zaschite-interesov-abkhazii-1048985094.html

Такие обстоятельства: Тания о вызовах и защите интересов Абхазии

Такие обстоятельства: Тания о вызовах и защите интересов Абхазии

О ключевых вызовах, с которыми сталкивается Абхазия в настоящее время и о том, что может предпринять республика для защиты своих интересов, в эфире радио... 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T15:00+0300

2023-11-09T15:00+0300

2023-11-09T16:14+0300

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абхазия

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Такие обстоятельства: Тания о вызовах и защите интересов Абхазии Такие обстоятельства: Тания о вызовах и защите интересов Абхазии

О ключевых вызовах, с которыми сталкивается Абхазия в настоящее время и о том, что может предпринять республика для защиты своих интересов, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт-аналитик Лейла Тания.Как конфликты на Ближнем Востоке и Украине влияют на международную повестку, каковы тренды, учитывая изменения в мировой геополитике, и как их могла бы использовать Абхазия. Каковы вероятные сценарии развития ситуации в регионе в свете новых контактов с ОАЭ и как они могут повлиять на республику, как Абхазия может содействовать укреплению своих отношений с ОАЭ и другими государствами в регионе, и какие выгоды это может принести республике, а также какова роль дипломатии в обеспечении безопасности, рассказала Тания.Полная версия беседы в аудиофайле.

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