https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/tayny-raketnogo-vooruzheniya-rossiyskogo-su-57-1048988896.html

Тайны ракетного вооружения российского Су-57

Тайны ракетного вооружения российского Су-57

Интегрированная в комплекс бортового вооружения Су-57 новая крылатая ракета большой дальности позволяет решать стратегические задачи и ставит многоцелевой... 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T08:55+0300

2023-11-09T08:55+0300

2023-11-09T10:52+0300

аналитика

россия

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министерство обороны рф

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Александр Хроленко, военный обозревательВ пределах досягаемости ракетного оружия российского Су-57 – вся территория Европы и Японии, американские военные базы на Гуаме и Гавайях.О появлении новой крылатой ракеты большой дальности (КРБД) внутрифюзеляжного размещения стало известно 31 октября. Интеграция увеличивает радиус поражения "воздух-поверхность" в десятки раз – в сравнении с крылатой ракетой Х-59МК2 дальностью до 285 км, которую Су-57 использовали в Сирии и на Украине.По данным в открытых российских и западных источниках, новая ракета для Су-57 – аналог стратегической Х-101/102 дальностью свыше 5500 км. Если к этому прибавить боевой радиус Су-57 (без дозаправки) – около 2000 км, можно считать уязвимыми с Тихоокеанского и Атлантического направлений объекты Пентагона на всей Североамериканской территории США. Таким образом, российский Су-57 в дополнение к боевым и тактическим преимуществам перед американскими аналогами F-22 и F-35 обрел беспрецедентное стратегическое могущество.С ростом количества машин в частях ВКС будет значительно усилена авиационная компонента российских Сил ядерного сдерживания. В 2023 году в РФ удвоено производство истребителей Су-57 (более 12 единиц), в следующем году ВКС получат 22 истребителя, и к 2028 году их число в войсках возрастет до 76. В дальнейшем ОАК планирует ежегодно строить свыше 20 истребителей пятого поколения. Первое боевое подразделение Су-57 неслучайно сформировано на Тихоокеанском побережье России, поближе к главному источнику военно-политической турбулентности на планете.Комплекс боевого превосходстваКорпус новой ракеты для Су-57 компактнее аналогичной Х-101/102. Большую дальность полета обеспечивает двухконтурный турбореактивный двигатель меньшего размера. Точные характеристики новейшей КРБД не раскрываются, однако известно, что крылатая ракета стратегической дальности Х-101 (неядерная модификация) для бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС летает с крейсерской скоростью 720 км/час по изменяемой траектории, на высотах от 30 метров до 10 километров. Несет боевую часть массой 400 кг. Круговое вероятное отклонение от цели – до 7 м. Система РЭБ на борту позволяет умной Х-101 сбить с толку РЛС и зенитные ракеты противника. Новейшая КРБД для Су-57 наверняка не хуже. Заметим, ближайший по характеристикам американский аналог AGM-86 может пролететь лишь до 2780 км. США и НАТО впадают в отчаяние.Ранее сообщалось, что Су-57 интегрировал гиперзвуковые ракеты "воздух-воздух" Р-37М для поражения высокоскоростных целей на удалении до 400 км. Боевой комплекс Су-57 включает около 15 новейших авиационных средств поражения различного предназначения. Госпрограммой вооружений до 2027 года предусмотрено получение истребителем Су-57 комплекса с характеристиками гиперзвукового "Кинжала" (10 Махов), только меньших размеров – для боевого применения из внутрифюзеляжных отсеков.А еще Россия в зоне СВО начала использовать уникальную зенитную ракету ЗРС С-400 "Триумф" дальностью 400 км в интеграции с "летающими радарами" А-50У – Запад поражен количеством потерь украинской ударной авиации. Только за минувшие сутки российская ПВО уничтожила пять самолетов ВСУ – два штурмовика Су-25, два истребителя МиГ-29 и один бомбардировщик Су-27.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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