https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/vtoroy-meltserovskiy-boks-poyavitsya-v-abkhazii--1048997370.html

Второй мельцеровский бокс появится в Абхазии

Второй мельцеровский бокс появится в Абхазии

Мельцеровский бокс необходим для изоляции пациентов, в том числе с особо опасными заболеваниями, чтобы исключить заражение других посетителей больницы. 09.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Второй мельцеровский бокс появится в Абхазии для пациентов с особо опасными инфекциями, сообщила пресс-служба Минздрава. Помещение уже строится на базе Сухумской инфекционной больницы. 9 ноября ход ремонтных работ на базе Сухумской инфекционной больницы проинспектировал министр здравоохранения Эдуард Бутба.Первый бокс был построен в этом году, основное назначение – исключить контакты инфицированных больных с другими пациентами.

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