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Второй мельцеровский бокс появится в Абхазии
Второй мельцеровский бокс появится в Абхазии
Мельцеровский бокс необходим для изоляции пациентов, в том числе с особо опасными заболеваниями, чтобы исключить заражение других посетителей больницы. 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T16:10+0300
2023-11-09T16:10+0300
2023-11-09T17:24+0300
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Второй мельцеровский бокс появится в Абхазии для пациентов с особо опасными инфекциями, сообщила пресс-служба Минздрава. Помещение уже строится на базе Сухумской инфекционной больницы. 9 ноября ход ремонтных работ на базе Сухумской инфекционной больницы проинспектировал министр здравоохранения Эдуард Бутба.Первый бокс был построен в этом году, основное назначение – исключить контакты инфицированных больных с другими пациентами.
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абхазия, медицина, сухум
Второй мельцеровский бокс появится в Абхазии
16:10 09.11.2023 (обновлено: 17:24 09.11.2023)
Мельцеровский бокс необходим для изоляции пациентов, в том числе с особо опасными заболеваниями, чтобы исключить заражение других посетителей больницы.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Второй мельцеровский бокс появится в Абхазии для пациентов с особо опасными инфекциями, сообщила пресс-служба Минздрава.
Помещение уже строится на базе Сухумской инфекционной больницы. 9 ноября ход ремонтных работ на базе Сухумской инфекционной больницы проинспектировал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Первый бокс был построен в этом году, основное назначение – исключить контакты инфицированных больных с другими пациентами.