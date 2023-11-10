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Абхазия простится с заслуженным деятелем искусств Иваном Шамба

Абхазия простится с заслуженным деятелем искусств Иваном Шамба

Дирижер, ученый-фольклорист, заслуженный деятель искусств Абхазии Иван Шамба ушел из жизни в возрасте 73 лет в четверг, 9 ноября. 10.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств Абхазии Иваном Шамба пройдет в Доме учителя в Сухуме в субботу, 11 ноября, сообщает Министерство культуры республики."Это потеря не только для родственников и деятелей культуры, но и для всего народа Абхазии. Иван Шамба был одним из талантливейших представителей нашего народа. Он большой вклад внес в развитие культуры, для всех нас это большая потеря. Очень сложно говорить о нем в прошедшем времени. В моей памяти он останется человеком чести, человеком с большим талантом, человеком высокой культуры", - сказал Нури Кварчия.Иван Шамба - дирижер, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Ахьдз-апша" III степени. Он родился 17 января 1950 года в селе Абгархук Гудаутского района.Долгие годы Шамба был дирижером Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, художественным руководителем ансамбля “Рица”, организовал ансамбль “Уарада” при Абхазском государственном драматическом театре.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов возглавлял взвод работников культуры и искусства на Гумистинском фронте.Шамба также внес большой вклад в развитие, сохранение и исследование музыкально-фольклорных и этнографических материалов Абхазии.

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