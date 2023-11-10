https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/belyaeva-rasskazala-o-borbe-s-infektsiyami-v-abkhazii--1049005614.html
Беляева рассказала о борьбе с инфекциями в Абхазии
Беляева рассказала о борьбе с инфекциями в Абхазии
Главный санитарный врач республики Алла Беляева в интервью радио Sputnik рассказала о возможностях мельцеровского бокса и о том, какова эпидситуация в стране. 10.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-10T12:23+0300
2023-11-10T12:23+0300
2023-11-10T12:47+0300
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Беляева об эпидситуации
Беляева об эпидситуации
Второй мельцеровский бокс появится в Абхазии для пациентов с особо опасными инфекциями. Помещение уже строится на базе Сухумской инфекционной больницы. Первый бокс был построен в этом году, основное назначение — исключить контакты инфицированных больных с другими пациентами. Для чего предназначен бокс, насколько он необходим для обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов, а также какова сегодня картина с инфекционными заболеваниями в республике, в интервью радио Sputnik рассказала глава СЭС Алла Беляева. "Мельцеровский бокс призван для того, чтобы больной находился изолированно, то есть он имеет отдельный вход с улицы и отдельный вход из самого лечебного учреждения, из коридора. Пациент при поступлении совершенно не контактирует с остальными. Мельцеровский бокс имеет отдельный санузел, пациент находится абсолютно изолированно, что исключает передачу инфекции", – рассказала Беляева. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, минздрав, минздрав абхазии, аудио
подкасты, абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, минздрав, минздрав абхазии, аудио
Беляева рассказала о борьбе с инфекциями в Абхазии
12:23 10.11.2023 (обновлено: 12:47 10.11.2023)
Главный санитарный врач республики Алла Беляева в интервью радио Sputnik рассказала о возможностях мельцеровского бокса и о том, какова эпидситуация в стране.
Второй мельцеровский бокс появится в Абхазии для пациентов с особо опасными инфекциями. Помещение уже строится на базе Сухумской инфекционной больницы. Первый бокс был построен в этом году, основное назначение — исключить контакты инфицированных больных с другими пациентами.
Для чего предназначен бокс, насколько он необходим для обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов, а также какова сегодня картина с инфекционными заболеваниями в республике, в интервью радио Sputnik рассказала глава СЭС Алла Беляева.
"Мельцеровский бокс призван для того, чтобы больной находился изолированно, то есть он имеет отдельный вход с улицы и отдельный вход из самого лечебного учреждения, из коридора. Пациент при поступлении совершенно не контактирует с остальными. Мельцеровский бокс имеет отдельный санузел, пациент находится абсолютно изолированно, что исключает передачу инфекции", – рассказала Беляева.