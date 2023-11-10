https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/glavnyy-chetverg-dochiya-ob-itogakh-letne-osennego-sezona-v-tkuarchalskom-rayone--1048993761.html

Главный четверг: Дочия об итогах летне-осеннего сезона в Ткуарчалском районе

Главный четверг: Дочия об итогах летне-осеннего сезона в Ткуарчалском районе

Об итогах летнего туристического сезона, о ситуации в сельском хозяйстве, об освоении собственных средств, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik... 10.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-10T10:18+0300

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Главный четверг: Дочия об итогах летне-осеннего сезона в Ткуарчалском районе Главный четверг: Дочия об итогах летне-осеннего сезона в Ткуарчалском районе

Дочия отметил, что жители района в этом году имели возможность зарабатывать деньги во время турсезона. "Около ста семей, молодых ребят, были задействованы в туристической сфере. Каждый из них что-то заработал. Мы много не успели. Еще в марте мы должны были начать, но до сих пор ведется укладка асфальта (к водопадам - ред.). Если бы это сделали, поток туристов увеличился бы. Но до конца года мы это завершим", – рассказал Дочия. Глава района уверен, что в следующем году посещение туристами водопадов внесет в бюджет района существенный вклад. Подробности слушайте в аудиофайле.

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