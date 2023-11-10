https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/glavnyy-sanvrach-abkhazii-otsenila-epidemiologicheskuyu-situatsiyu-v-respublike-1049011132.html

Главный санврач Абхазии оценила эпидемиологическую ситуацию в республике

Главный санврач Абхазии оценила эпидемиологическую ситуацию в республике

Сделать прививку от сезонного гриппа жителям Абхазии можно будет во всех поликлиниках республики. 10.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-10T16:19+0300

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Абхазии в нынешнем году стандартная для осеннего периода, сказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева."У нас аномально теплая осень, за последние 20 лет я не помню, чтобы в ноябре было так тепло, как сейчас. Поэтому многие люди недооценивают колебания температуры, одеваются слишком легко для нынешней погоды. Днем тепло, хорошо, а вечером – холодный ветер, то есть сезонные респираторные инфекции закономерно распространяются в это время", – отметила она.Что касается гриппа, то его в республике пока нет, добавила Беляева, он только начинает свое сезонное распространение на территории России. Главный санврач напомнила, что в поликлиниках Абхазии доступна вакцина против гриппа, и все желающие могут пойти в лечебные учреждения по месту жительства и привиться.Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии началась с середины октября. В этом году она проводится двумя вакцинами, это "Гриппол плюс", в которую входит три штамма гриппа, и "Гриппол квадривалент", в нее входит четыре штамма гриппа.Детей до шести лет и людей в возрасте 60 лет и старше прививают трехвалентной вакциной, остальные, в том числе дети от шести лет, могут прививаться четырехвалентной вакциной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/ispravlenie-mutatsiy-predlozhena-novaya-terapiya-opasnykh-bolezney-krovi-1049004601.html

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