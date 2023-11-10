https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/ischenko-u-ukrainskikh-generalov-ostalas-odna-ideya-kotoruyu-mozhno-prodat-zapadu-1048991907.html
Ищенко: у украинских генералов осталась одна идея, которую можно продать Западу
Ищенко: у украинских генералов осталась одна идея, которую можно продать Западу
Единственный военный метод, который может сейчас применить Украина, это попытка затянуть конфликт и загнать российские вооруженные силы в позиционный тупик... 10.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-10T15:45+0300
2023-11-10T15:45+0300
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Ищенко: у украинских генералов осталась одна идея, которую можно продать Западу
Ищенко: у украинских генералов осталась одна идея, которую можно продать Западу
Киевскому режиму под влиянием обстоятельств и в условиях провала контрнаступления приходится менять тактику, рассматривая переход в оборону как единственный способ продолжения боевых действий. Таким образом украинские власти рассчитывают втянуть Россию в наступление, чтобы нанести максимально возможный ущерб наступающим силам, полагает эксперт.По сути, Залужный объясняет, что Украине сейчас нужно дать дополнительное вооружение, чтобы она смогла повторить тот же фокус – уйти в оборону и таким образом исчерпать наступательные возможности России, рассуждает эксперт."Да, он говорит, что уже невозможна затяжная война и Украина уже не может выиграть в результате наступления в короткой войне. Но поскольку и Запад, и украинские генералы ожидают сейчас наступления России, а не наступления Украины, то задача Украины сейчас заключается не в том, чтобы выиграть в короткой войне при помощи наступления, а в том, чтобы обескровить Россию в коротком сражении, дожить до следующего года и в 2024 году сорвать российскую наступательную кампанию, поставив Россию в состояние позиционного тупика", ― отмечает Ищенко.Это единственная военная идея, которая хоть как-то согревает украинских генералов и еще может быть продана Западу, где есть влиятельные политические силы, которые хотели бы продолжать войну на Украине, рассуждает Ищенко.По его словам, Украина сейчас будет пытаться затянуть боевые действия еще на полгода - год, рано или поздно Россия устанет воевать, и можно будет заключить какой-то приемлемый для Запада мир.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, нато, россия, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, нато, россия, спецоперация, аудио
Ищенко: у украинских генералов осталась одна идея, которую можно продать Западу
Единственный военный метод, который может сейчас применить Украина, это попытка затянуть конфликт и загнать российские вооруженные силы в позиционный тупик, рассуждает политический эксперт медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Киевскому режиму под влиянием обстоятельств и в условиях провала контрнаступления приходится менять тактику, рассматривая переход в оборону как единственный способ продолжения боевых действий. Таким образом украинские власти рассчитывают втянуть Россию в наступление, чтобы нанести максимально возможный ущерб наступающим силам, полагает эксперт.
"Интервью Залужного – это оправдание самого себя и Запада, объяснение, почему не получился прорыв, их летнее и весеннее наступление. Да, войска собрали, техника вроде как была, хоть и может быть недостаточно, но у военных всегда не хватает ресурсов. Но самая главная причина, говорит он, в том, что не оценили адекватно состояние нынешнее военных технологий, что эти технологии дают возможность в режиме реального времени видеть действия противника и оперативно реагировать на них, что это привело к резкому превосходству обороняющегося над наступающим. И в результате наступление ВСУ провалилось", – сказал Ищенко в эфире радио Sputnik.
По сути, Залужный объясняет, что Украине сейчас нужно дать дополнительное вооружение, чтобы она смогла повторить тот же фокус – уйти в оборону и таким образом исчерпать наступательные возможности России, рассуждает эксперт.
"Да, он говорит, что уже невозможна затяжная война и Украина уже не может выиграть в результате наступления в короткой войне. Но поскольку и Запад, и украинские генералы ожидают сейчас наступления России, а не наступления Украины, то задача Украины сейчас заключается не в том, чтобы выиграть в короткой войне при помощи наступления, а в том, чтобы обескровить Россию в коротком сражении, дожить до следующего года и в 2024 году сорвать российскую наступательную кампанию, поставив Россию в состояние позиционного тупика", ― отмечает Ищенко.
Это единственная военная идея, которая хоть как-то согревает украинских генералов и еще может быть продана Западу, где есть влиятельные политические силы, которые хотели бы продолжать войну на Украине, рассуждает Ищенко.
По его словам, Украина сейчас будет пытаться затянуть боевые действия еще на полгода - год, рано или поздно Россия устанет воевать, и можно будет заключить какой-то приемлемый для Запада мир.