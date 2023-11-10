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Капремонт санузлов проведут в Республиканской психбольнице
Капремонт санузлов проведут в Республиканской психбольнице
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба посетил с проверкой Республиканскую психиатрическую больницу в Гулрыпшском районе. 10.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-10T11:54+0300
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В Республиканской специализированной психиатрической больнице проведут капитальный ремонт санузлов, сообщает пресс-служба Минздрава республики. По словам главврача учреждения Ирины Ануа, эта давняя проблема доставляет неудобства как пациентам, так и персоналу, а протечка труб нанесла большой ущерб нескольким помещениям. На работы было выделено 3,74 миллиона рублей. Подрядчику предстоит заменить трубы на всех четырех этажах здания, уложить кафель в душевых комнатах, заменить сантехнику и освещение.
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Капремонт санузлов проведут в Республиканской психбольнице
11:54 10.11.2023 (обновлено: 12:17 10.11.2023)
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба посетил с проверкой Республиканскую психиатрическую больницу в Гулрыпшском районе.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik
. В Республиканской специализированной психиатрической больнице проведут капитальный ремонт санузлов, сообщает
пресс-служба Минздрава республики.
По словам главврача учреждения Ирины Ануа, эта давняя проблема доставляет неудобства как пациентам, так и персоналу, а протечка труб нанесла большой ущерб нескольким помещениям.
На работы было выделено 3,74 миллиона рублей. Подрядчику предстоит заменить трубы на всех четырех этажах здания, уложить кафель в душевых комнатах, заменить сантехнику и освещение.