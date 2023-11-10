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Названа причина отключений света в Цандрыпше и Гячрыпше

Названа причина отключений света в Цандрыпше и Гячрыпше

Уже вторые сутки жители приграничных поселков Цандрыпш и Гячрыпш с утра остаются без света. 10.11.2023, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

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черноморэнерго

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Сотрудники "Черноморэнерго" вторые сутки проводят работы по расчистке высоковольтной трассы, сообщил Sputnik начальник Гагрского филиала предприятия Беслан Айба.Из-за этих работ, уточнил он, жители поселков Цандрыпш и Гячрыпш остаются без электричества с 10:00 до 17:00.Работы продолжаются, сколько по времени они продлятся, не уточняется.

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