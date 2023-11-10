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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/sotrudniki-mvd-abkhazii-otmetili-102-godovschinu-so-dnya-obrazovaniya-vedomstva-1049005415.html
Сотрудники МВД Абхазии отметили 102-ю годовщину со дня образования ведомства
Сотрудники МВД Абхазии отметили 102-ю годовщину со дня образования ведомства
В мае 1921 года в приказом НКВД ССР в Абхазии была создана рабоче-крестьянская милиция, которая 10 ноября 1921 года была преобразована в отдельную милицейскую... 10.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. 102-ю годовщину со дня образования абхазской милиции отмечают в Сухуме.Руководство ведомства и сотрудники почтили память своих коллег, погибших в боевых действиях в ходе Отечественной войны народа Абхазии, у памятника, который установлен во дворе здания МВД."Сегодня вы исполняете самое главное, что необходимо для всех нас – обеспечиваете правопорядок и безопасность граждан. От каждого из вас зависит судьба нашего народа, нашей страны. В это нелегкое время вы выполняете свои обязанности с честью и достоинством", – сказал министр внутренних дел республики Роберт Киут и пожелал сотрудникам МВД успехов в дальнейшей работе. После состоялась церемония присвоения очередных специальных званий сотрудникам милиции, затем делегация направилась в Парк Славы, чтобы почтить память павших защитников Абхазии.
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Сотрудники МВД Абхазии отметили 102-ю годовщину со дня образования ведомства

10:51 10.11.2023 (обновлено: 11:32 10.11.2023)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаСотрудники МВД Абхазии отметили 102-годовщину со дня образования ведомства
Сотрудники МВД Абхазии отметили 102-годовщину со дня образования ведомства - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2023
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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В мае 1921 года в приказом НКВД ССР в Абхазии была создана рабоче-крестьянская милиция, которая 10 ноября 1921 года была преобразована в отдельную милицейскую бригаду.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. 102-ю годовщину со дня образования абхазской милиции отмечают в Сухуме.
Руководство ведомства и сотрудники почтили память своих коллег, погибших в боевых действиях в ходе Отечественной войны народа Абхазии, у памятника, который установлен во дворе здания МВД.
"Сегодня вы исполняете самое главное, что необходимо для всех нас – обеспечиваете правопорядок и безопасность граждан. От каждого из вас зависит судьба нашего народа, нашей страны. В это нелегкое время вы выполняете свои обязанности с честью и достоинством", – сказал министр внутренних дел республики Роберт Киут и пожелал сотрудникам МВД успехов в дальнейшей работе.
После состоялась церемония присвоения очередных специальных званий сотрудникам милиции, затем делегация направилась в Парк Славы, чтобы почтить память павших защитников Абхазии.
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