https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/ator-egipet-poydet-na-novye-mery-chtoby-podderzhat-turotrasl-1049016710.html
АТОР: Египет пойдет на новые меры, чтобы поддержать туротрасль
АТОР: Египет пойдет на новые меры, чтобы поддержать туротрасль
Из-за обострения палестино-израильского конфликта Египет потерял порядка 10% бронирований. 11.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-11T12:35+0300
2023-11-11T12:35+0300
2023-11-11T13:12+0300
египет
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Чтобы исправить ситуацию со снижением бронирований, власти Египта готовы предпринять необходимые меры для поддержки туротрасли, заявили в АТОР со ссылкой на министра туризма Египта Ахмеда Исса.Несмотря на это, Египет надеется по результатам 2023 года принять рекордные 15 миллионов иностранцев.Планируется возобновить действовавший с 2020 до 2022 года эксперимент с финансовым стимулированием рейсов из-за рубежа.Авиакомпании и туроператоры будут получать дополнительные выплаты за организацию полетов в Египет. Дополнительные льготы в размере 500 долларов будут получать авиакомпании за рейсы в Шарм-эш-Шейх.Турция, ОАЭ, Абхазия, Таиланд и Египет вошли в список наиболее популярных зарубежных направлений у россиян в 2023 году.
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египет, туризм, в мире
АТОР: Египет пойдет на новые меры, чтобы поддержать туротрасль
12:35 11.11.2023 (обновлено: 13:12 11.11.2023)
Из-за обострения палестино-израильского конфликта Египет потерял порядка 10% бронирований.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Чтобы исправить ситуацию со снижением бронирований, власти Египта готовы предпринять необходимые меры для поддержки туротрасли, заявили в АТОР со ссылкой на министра туризма Египта Ахмеда Исса.
Туристическая сфера пострадала после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Наибольшей урон нанесен курортам Южного Синая - там больше всего отмен бронирований.
Несмотря на это, Египет надеется по результатам 2023 года принять рекордные 15 миллионов иностранцев.
Планируется возобновить действовавший с 2020 до 2022 года эксперимент с финансовым стимулированием рейсов из-за рубежа.
Авиакомпании и туроператоры будут получать дополнительные выплаты за организацию полетов в Египет. Дополнительные льготы в размере 500 долларов будут получать авиакомпании за рейсы в Шарм-эш-Шейх.
Турция, ОАЭ, Абхазия, Таиланд и Египет вошли в список наиболее популярных зарубежных направлений у россиян в 2023 году.