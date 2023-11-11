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Человек погиб в аварии в районе села Аацы
Человек погиб в аварии в районе села Аацы
В результате автокатастрофы один человек погиб, еще один пострадал и был доставлен в медучреждение. 11.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-11T00:09+0300
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Человек погиб в аварии в районе села Аацы Гудаутского района, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 22:40 пятницы, 10 ноября. Водитель, сидевший за рулем автомобиля Nissan Skyline, врезался в дерево, не справившись с управлением. Еще один человек в результате ДТП пострадал - он был доставлен в больницу.
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абхазия, новости, мчс абхазии, дтп
Человек погиб в аварии в районе села Аацы
В результате автокатастрофы один человек погиб, еще один пострадал и был доставлен в медучреждение.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Человек погиб в аварии в районе села Аацы Гудаутского района, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 22:40 пятницы, 10 ноября.
Водитель, сидевший за рулем автомобиля Nissan Skyline, врезался в дерево, не справившись с управлением. Еще один человек в результате ДТП пострадал - он был доставлен в больницу.