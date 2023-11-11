https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/nebozhestvennoe-predopredelenie-kak-geny-vliyayut-na-vybor-zhiznennogo-puti-1049015793.html

Небожественное предопределение: как гены влияют на выбор жизненного пути

Небожественное предопределение: как гены влияют на выбор жизненного пути

Все больше данных о том, что в генах закодированы не только внешность и предрасположенность к болезням, но и предпочтения, поведение. 11.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Ученые даже берутся предсказать по ДНК пищевые привычки. Насколько велико влияние наследственности на характер человека — в материале Сальмы Султановой для РИА Новости.Одной кровиВ 1939 году в городе Пикуа (штат Огайо) на свет появились близнецы — Джим Спрингер и Джим Льюис. Младенцев отдали на усыновление, они попали в разные семьи и росли порознь, не подозревая о существовании друг друга. Неожиданная встреча произошла лишь в 1979-м, когда братьям уже стукнуло сорок.Пообщавшись лично, близнецы обнаружили, что, кроме внешности, в их жизни подозрительно много общего. Например, оба страдают от мигреней, водят голубой Шевроле, курят одну марку сигарет и предпочитают пиво Miller Lite. Рост братьев —180 сантиметров, вес около 80 килограммов, голоса не различить. В детстве оба ездили на отдых во Флориду, имели собак по кличке Той. Повзрослев, женились на женщинах с одинаковым именем Линда. Оба привыкли оставлять супругам любовные записки. Позже, правда, с Линдами братья развелись и женились заново. На двух Бетти. Были и другие совпадения, вплоть до карьерных.История удивительной схожести выросших по отдельности близнецов привлекла внимание психолога Миннесотского университета Томаса Бушара — младшего.Знакомство с Джимом Спрингером и Джимом Льюисом вдохновило ученого и его коллег на исследование других разлученных в младенчестве близнецов. Специалисты хотели выяснить, единичен ли феномен двух Джимов или же у всех вне зависимости от обстоятельств схожие привычки и предпочтения. Для участия в эксперименте отобрали из разных стран более сотни пар однояйцевых и разнояйцевых братьев и сестер. Были и тройняшки. Им предстояло пройти медицинские и психологические тесты, включая определение IQ, пообщаться с психиатром и подробно рассказать об истории жизни.У однояйцевых близнецов совпадений в ответах оказалось больше всего. Особенно поразили результаты IQ, практически не отличавшиеся от тех, что показали пары, выросшие вместе. Авторы заключили, что причина — в идентичном геноме.Как гены выбирают за насСо временем гипотеза о том, что некоторые индивидуальные склонности зависят от наследственности, находила все больше подтверждений. Так, в 2014-м врач и социолог из Йельского университета Николас Кристакис и профессор медицинской генетики и политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Джеймс Фаулер продемонстрировали, что гены могут подсказывать нам, с кем заводить дружбу. Обратившись к данным большого исследования сердца Framingham Heart Study, специалисты отобрали 1932 человека, в большинстве своем имевших дружеские связи между собой. Анализ почти пятисот тысяч генетических маркеров показал, что у друзей варианты генов совпадают чаще, чем у незнакомцев."Ваши друзья не просто похожи на вас внешне, они похожи на вас генетически", — говорил в интервью The Guardian Николас Кристакис."Сходство незначительное, всего около процента генетических маркеров, но значение его для эволюционной теории большое", — отметил Джеймс Фаулер.Похожие результаты позже получили ученые из США: обнаружили, что за проявление дружеских чувств может отвечать фермент фосфодиэстераза PDE11А4, экспрессируемый в гиппокампе головного мозга. Сделать такое заключение помогло наблюдение за животными — те гораздо неохотнее общались с сородичами, у которых ген, отвечающий за выработку этого фермента, был отключен.Некоторые ученые считают, что романтических партнеров мы тоже выбираем не случайно. Есть предположение, что нас влечет к людям одного с нами роста. Пока не понятно, что в большей степени определяет такую симпатию — генетические факторы или окружающая среда. Ответить на этот вопрос попытались исследователи из Эдинбургского университета. В исследовании они задействовали более 13 тысяч пар из Великобритании. Проанализировав их генотипы, авторы пришли к выводу: за выбор партнера отвечают те же гены, что формируют наш собственный рост. То есть, высокий человек скорее всего предпочтет кого-то такого же высокого и наоборот.В работе, опубликованной в Scientific Reports, показано, что учебные предметы мы тоже выбираем не просто так. Воспользовавшись данными из крупнейшего в мире когортного исследования развития близнецов, Twins Early Development, авторы посмотрели, на какие предметы 6584 пары братьев и сестер записывались при поступлении на программу A-Level. Выяснилось, что решение выбрать тот или иной курс на 80 процентов сформировано наследственностью. При этом влияние окружающей среды, например, в школе или дома, ученые оценили в скромные 23 процента.Другие исследования доказывают, что режим сна и бодрствования также обусловлен генетически. Так, международная группа исследователей, проанализировав геномы почти семисот тысяч человек, нашла генетические варианты, регулирующие циркадные ритмы. Например, для "жаворонков" характерен 351 участок ДНК.Между тем в прошлом году в PLOS Biology вышла статья о том, что любовь к природе также наследуется. Анкетирование 1153 пар близнецов показало, что однояйцевые, чьи гены почти на сто процентов совпадают, схожим образом относятся к времяпрепровождению на воздухе и с одинаковой частотой выезжают за город. При этом ответы разнояйцевых близнецов, генетический материал которых сходится лишь наполовину, различались сильнее. Авторы посчитали, что наследственность формирует тягу к природе на 46 процентов.Исследования по нейробиологии и психологии утверждают, что мораль, то есть способность мозга отличать хорошее от плохого, — не что иное, как продукт эволюции. Психологи из Эдинбургского университета Майкл Захарин и Тимоти Бейтс поинтересовались, можно ли ее унаследовать. Объединив две независимые работы по близнецам, ученые сделали вывод, что гены значительно влияют на наши моральные устои.Впрочем, у практикующих медиков другое мнение."Конечно, определенные генетические предрасположенности в совокупности с образом жизни, пищевыми привычками, режимом сна и объемом физической активности способны влиять на наши достижения, состояние здоровья, физические возможности и предпочтения в еде, но это влияние минимально", — говорит член "Ассоциации медицинских генетиков" и "Российской ассоциации репродукции человека", врач-генетик центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" Юлия Зиновьева.То же касается и негативного поведения. По мнению специалиста, не стоит забывать о значении среды, в которой человек воспитывается. Вредные привычки и неадаптивное поведение могут быть следствием примера, который взрослые члены семьи показывают ребенку. Большое воздействие оказывают психологические травмы — они часто влияют на выбор жизненного пути.

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