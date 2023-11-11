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Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю
Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю
О комических телах рассказал открыватель астероидов, энтузиаст поиска и исследований метеоритов Тимур Крячко. 11.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-11T11:40+0300
2023-11-11T11:40+0300
2023-11-11T11:40+0300
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Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю
Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю
На протяжении сотен лет люди смотрят на небо и загадывают желание на "падающую звезду". Но что на самом деле мы видим? Чем метеорит отличается от астероида, способны ли они уничтожить Землю, как обнаружить угрозу в космосе и можно ли подарить метеорит жене или Киану Ривзу.Слушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, метеориты, астероиды, аудио
подкасты риа, метеориты, астероиды, аудио
Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю
О комических телах рассказал открыватель астероидов, энтузиаст поиска и исследований метеоритов Тимур Крячко.
На протяжении сотен лет люди смотрят на небо и загадывают желание на "падающую звезду". Но что на самом деле мы видим? Чем метеорит отличается от астероида, способны ли они уничтожить Землю, как обнаружить угрозу в космосе и можно ли подарить метеорит жене или Киану Ривзу.