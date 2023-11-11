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Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю

Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю

О комических телах рассказал открыватель астероидов, энтузиаст поиска и исследований метеоритов Тимур Крячко. 11.11.2023, Sputnik Абхазия

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Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю

На протяжении сотен лет люди смотрят на небо и загадывают желание на "падающую звезду". Но что на самом деле мы видим? Чем метеорит отличается от астероида, способны ли они уничтожить Землю, как обнаружить угрозу в космосе и можно ли подарить метеорит жене или Киану Ривзу.Слушайте подкасты РИА Новости.

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