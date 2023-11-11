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Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило Министерство обороны. 11.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-11T14:30+0300
2023-11-11T14:30+0300
2023-11-11T14:48+0300
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило Министерство обороны.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29 в районе города Запорожье. Также удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 38 беспилотников в зоне спецоперации.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
14:30 11.11.2023 (обновлено: 14:48 11.11.2023) СУХУМ, 11 ноя - Sputnik.
Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило
Министерство обороны.
"В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29 в районе города Запорожье. Также удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 38 беспилотников в зоне спецоперации.