https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/rossiyskie-voennye-porazili-sklad-boepripasov-vsu-v-kievskoy-oblasti-1049018849.html

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило Министерство обороны. 11.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-11T14:30+0300

2023-11-11T14:30+0300

2023-11-11T14:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/0b/1049018680_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_cfea821cdd35f75ff2dd49975ed95acd.jpg

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области, сообщило Министерство обороны.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29 в районе города Запорожье. Также удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 38 беспилотников в зоне спецоперации.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина