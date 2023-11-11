https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/turpoezdki-v-abkhaziyu-dlya-rossiyan-v-oktyabre-podesheveli-na-57-1049014942.html

Турпоездки в Абхазию для россиян в октябре подешевели на 5,7%

Турпоездки в Абхазию для россиян в октябре подешевели на 5,7%

Абхазия находится на четвертой строчке по популярности запросов на отдых за рубежом у россиян в 2023 году. 11.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-11T08:55+0300

2023-11-11T08:55+0300

2023-11-11T08:55+0300

в абхазии

отдых в абхазии

абхазия

туристы

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Туристические поездки в Абхазию для россиян в октябре подешевели на 5,7%, следует из данных Росстата.Такие же показатели фиксируется для туров в Азербайджан, Армению. Среди услуг зарубежного туризма на 0,3% увеличились цены на поездки на отдых в ОАЭ. Подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым - на 12,4%, проживания в хостелах - на 3%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 2,2%, санатории - на 2,1%, проживание в гостиницах и мотелях - от 0,2% до 1%, сообщили в Росстате.

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