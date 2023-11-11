https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/turpoezdki-v-abkhaziyu-dlya-rossiyan-v-oktyabre-podesheveli-na-57-1049014942.html
Турпоездки в Абхазию для россиян в октябре подешевели на 5,7%
Турпоездки в Абхазию для россиян в октябре подешевели на 5,7%
Абхазия находится на четвертой строчке по популярности запросов на отдых за рубежом у россиян в 2023 году. 11.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-11T08:55+0300
2023-11-11T08:55+0300
2023-11-11T08:55+0300
в абхазии
отдых в абхазии
абхазия
туристы
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Туристические поездки в Абхазию для россиян в октябре подешевели на 5,7%, следует из данных Росстата.Такие же показатели фиксируется для туров в Азербайджан, Армению. Среди услуг зарубежного туризма на 0,3% увеличились цены на поездки на отдых в ОАЭ. Подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым - на 12,4%, проживания в хостелах - на 3%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 2,2%, санатории - на 2,1%, проживание в гостиницах и мотелях - от 0,2% до 1%, сообщили в Росстате.
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MIA „Rosiya Segodnya“
отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Турпоездки в Абхазию для россиян в октябре подешевели на 5,7%
Абхазия находится на четвертой строчке по популярности запросов на отдых за рубежом у россиян в 2023 году.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Туристические поездки в Абхазию для россиян в октябре подешевели на 5,7%, следует из данных Росстата.
Такие же показатели фиксируется для туров в Азербайджан, Армению.
Стоимость турпоездок в Египет снизилась на 12,2%, в Турцию - на 11,4% по сравнению с сентябрем. В Белоруссию - на 4,8%, во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд - на 2,8%, в Казахстан и Узбекистан - на 2,7%.
Среди услуг зарубежного туризма на 0,3% увеличились цены на поездки на отдых в ОАЭ.
Подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым - на 12,4%, проживания в хостелах - на 3%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 2,2%, санатории - на 2,1%, проживание в гостиницах и мотелях - от 0,2% до 1%, сообщили в Росстате.