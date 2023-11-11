"У всякого свои шаги": что вы знаете о жизни Достоевского

© Sputnik Федор Михайлович Достоевский © Sputnik

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Федор Михайлович Достоевский, великий русский писатель, мыслитель и публицист, родился 11 ноября 1821 года. Пройдите тест и узнайте, как жил автор "Преступления и наказания", "Идиота", "Бесов" и других произведений русской классики.