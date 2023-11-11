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"У всякого свои шаги": что вы знаете о жизни Достоевского
"У всякого свои шаги": что вы знаете о жизни Достоевского
Федор Михайлович Достоевский, великий русский писатель, мыслитель и публицист, родился 11 ноября 1821 года. Пройдите тест и узнайте, как жил автор... 11.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-11T13:30+0300
2023-11-11T13:30+0300
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литература, федор достоевский, мультимедиа, тесты, россия, тесты
"У всякого свои шаги": что вы знаете о жизни Достоевского
13:30 11.11.2023 (обновлено: 13:41 11.11.2023)
Федор Михайлович Достоевский, великий русский писатель, мыслитель и публицист, родился 11 ноября 1821 года. Пройдите тест и узнайте, как жил автор "Преступления и наказания", "Идиота", "Бесов" и других произведений русской классики.