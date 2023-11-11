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ВОЗ: каждые десять минут в секторе Газа гибнет ребенок
ВОЗ: каждые десять минут в секторе Газа гибнет ребенок
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Каждые десять минут в секторе Газа гибнет ребенок, заявил на заседании Совбеза ООН глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 11.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-11T09:50+0300
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Каждые десять минут в секторе Газа гибнет ребенок, заявил на заседании Совбеза ООН глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек.
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воз, палестина, израиль, оон
воз, палестина, израиль, оон
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Каждые десять минут в секторе Газа гибнет ребенок, заявил на заседании Совбеза ООН глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"В секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок", - сказал Тедрос.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек.