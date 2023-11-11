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Взаимный интерес: Медвенский о работе России и Абхазии по сохранению исторической памяти
Взаимный интерес: Медвенский о работе России и Абхазии по сохранению исторической памяти
Научный сотрудник АбИГИ, руководитель общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Абхазпоиск", историк Николай Медвенский... 11.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-11T20:30+0300
2023-11-11T20:30+0300
2023-11-11T20:30+0300
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Взаимный интерес: Медвенский о работе России и Абхазии по сохранению исторической памяти
Взаимный интерес: Медвенский о работе России и Абхазии по сохранению исторической памяти
Россия и Абхазия считают важным сохранять и развивать связи в исторической, культурной и международной сферах. Как идет взаимодействие в сохранении общей исторической памяти, в эфире радио Sputnik рассказал историк, научный сотрудник АбИГИ и руководитель общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Абхазпоиск" Николай Медвенский. Он отметил, что это взаимодействие ведется сразу по нескольким направлениям – научной, музейной и поисковой. Подробнее об этом слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, музеи, история, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, музеи, история, аудио
Взаимный интерес: Медвенский о работе России и Абхазии по сохранению исторической памяти
Научный сотрудник АбИГИ, руководитель общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Абхазпоиск", историк Николай Медвенский рассказал, как научное сообщество Абхазии взаимодействует с другими странами.
Россия и Абхазия считают важным сохранять и развивать связи в исторической, культурной и международной сферах. Как идет взаимодействие в сохранении общей исторической памяти, в эфире радио Sputnik рассказал историк, научный сотрудник АбИГИ и руководитель общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Абхазпоиск" Николай Медвенский.
Он отметил, что это взаимодействие ведется сразу по нескольким направлениям – научной, музейной и поисковой.
Подробнее об этом слушайте в аудиофайле.