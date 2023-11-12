https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/dopolnitelnoe-vremya-mazov-i-kharaziya-o-serebre-basketbolnoy-sbornoy-na-turnire-v-rossii--1048991432.html
Дополнительное время: Мазов и Харазия о серебре баскетбольной сборной на турнире в России
Дополнительное время: Мазов и Харазия о серебре баскетбольной сборной на турнире в России
Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и баскетболист сборной Сандро Харазия в программе "Дополнительное время" об успешном выступлении... 12.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-12T17:02+0300
2023-11-12T17:02+0300
2023-11-12T17:02+0300
радио
подкасты
дополнительное время
спорт
баскетбол
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/09/1048991536_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fc28226e0e44617b65bcf91c0d1efc8e.jpg
Дополнительное время: Мазов и Харазия о серебре баскетбольной сборной на турнире в России
Дополнительное время: Мазов и Харазия о серебре баскетбольной сборной на турнире в России
Сборная команда Абхазии по баскетболу стала серебряным призером краевых соревнований памяти Александра Полозюка. Абхазские баскетболисты одержали две уверенные победы над командами из Славянска и Луганска. Соперником в финале стала команда "Венец-Локомотив" из Гулькевичей. Игра завершилась со счетом 57:68 в пользу команды "Венец-Локомотив". Турнир проходил в Славянске-на-Кубани со 2 по 5 ноября.Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и баскетболист сборной Сандро Харазия, который был признан лучшим игроком команды, в интервью Sputnik рассказали, как проходили соревнования. Слушайте подкаст.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/09/1048991536_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cb1a64831a625a1db417ec28611a60c1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, дополнительное время, спорт, баскетбол, россия, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, баскетбол, россия, аудио
Дополнительное время: Мазов и Харазия о серебре баскетбольной сборной на турнире в России
Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и баскетболист сборной Сандро Харазия в программе "Дополнительное время" об успешном выступлении на турнире в Славянске-на-Кубани.
Сборная команда Абхазии по баскетболу стала серебряным призером краевых соревнований памяти Александра Полозюка. Абхазские баскетболисты одержали две уверенные победы над командами из Славянска и Луганска. Соперником в финале стала команда "Венец-Локомотив" из Гулькевичей. Игра завершилась со счетом 57:68 в пользу команды "Венец-Локомотив". Турнир проходил в Славянске-на-Кубани со 2 по 5 ноября.
Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и баскетболист сборной Сандро Харазия, который был признан лучшим игроком команды, в интервью Sputnik рассказали, как проходили соревнования.