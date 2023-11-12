https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/dopolnitelnoe-vremya-mazov-i-kharaziya-o-serebre-basketbolnoy-sbornoy-na-turnire-v-rossii--1048991432.html

Дополнительное время: Мазов и Харазия о серебре баскетбольной сборной на турнире в России

Дополнительное время: Мазов и Харазия о серебре баскетбольной сборной на турнире в России

Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и баскетболист сборной Сандро Харазия в программе "Дополнительное время" об успешном выступлении... 12.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-12T17:02+0300

2023-11-12T17:02+0300

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Дополнительное время: Мазов и Харазия о серебре баскетбольной сборной на турнире в России Дополнительное время: Мазов и Харазия о серебре баскетбольной сборной на турнире в России

Сборная команда Абхазии по баскетболу стала серебряным призером краевых соревнований памяти Александра Полозюка. Абхазские баскетболисты одержали две уверенные победы над командами из Славянска и Луганска. Соперником в финале стала команда "Венец-Локомотив" из Гулькевичей. Игра завершилась со счетом 57:68 в пользу команды "Венец-Локомотив". Турнир проходил в Славянске-на-Кубани со 2 по 5 ноября.Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и баскетболист сборной Сандро Харазия, который был признан лучшим игроком команды, в интервью Sputnik рассказали, как проходили соревнования. Слушайте подкаст.

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