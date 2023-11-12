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Гастрономическое творчество: чем угощали на празднике урожая в Лыхны

Гастрономическое творчество: чем угощали на празднике урожая в Лыхны

Традиционный праздник урожая прошел на исторической поляне Лыхнашта в Гудаутском районе в воскресенье, 12 ноября. 12.11.2023, Sputnik Абхазия

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В празднике урожая участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.Все участники постарались ярко и креативно украсить свои павильоны. Чаще всего для этого использовались бамбук, ветки мандариновых деревьев, кукуруза, табак, сушеные и свежие фрукты, шкуры зверей и рога оленей, горных коз и туров.Помимо этого, участники разбили небольшие выставки старинных предметов абхазского быта, архивных фотографий, национальных костюмов, музыкальных инструментов, изделий ручной работы из дерева и глины.Праздник урожая проводится на исторической поляне Лыхнатшта в селе Лыхны ежегодно. Исключением стали три года, когда Абхазию охватила пандемия коронавируса.Это большое событие для района, в этот день участники праздника представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки различных поделок.Культурная программа праздника включает концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Также состоялись абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.

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