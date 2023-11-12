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Краски осени, выставки и Тыковка: праздник урожая прошел на Лыхнаште
Краски осени, выставки и Тыковка: праздник урожая прошел на Лыхнаште
Ежегодно на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны проходит традиционный праздник урожая. 12.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-12T19:53+0300
2023-11-12T19:53+0300
2023-11-12T19:53+0300
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В этом году в празднике участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.Праздник урожая проводится ежегодно. Исключением стали три года, когда Абхазию охватила пандемия коронавируса.Это большое событие для района, в этот день участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки различных поделок.Культурная программа праздника включает концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Также состоялись абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото
Краски осени, выставки и Тыковка: праздник урожая прошел на Лыхнаште
Ежегодно на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны проходит традиционный праздник урожая.
В этом году в празднике участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.
Праздник урожая проводится ежегодно. Исключением стали три года, когда Абхазию охватила пандемия коронавируса.
Это большое событие для района, в этот день участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки различных поделок.
Культурная программа праздника включает концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Также состоялись абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздник урожая прошел в селе Лыхны в воскресенье, 12 ноября.
Праздник урожая прошел в селе Лыхны в воскресенье, 12 ноября.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Впервые в нем участвовали абазины из Карачаево-Черкесской Республики.
Впервые в нем участвовали абазины из Карачаево-Черкесской Республики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песнями и танцами праздник украсили вокальные и танцевальные коллективы.
Песнями и танцами праздник украсили вокальные и танцевальные коллективы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многие сельчане пришли на мероприятие в абхазских национальных костюмах.
Многие сельчане пришли на мероприятие в абхазских национальных костюмах.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники организовали выставки, на которых демонстрировали старинные предметы быта и изделия абхазских ремесленников.
Участники организовали выставки, на которых демонстрировали старинные предметы быта и изделия абхазских ремесленников.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Павильоны участников украшали фруктами, перцем, сушеной хурмой, аджинджухуа.
Павильоны участников украшали фруктами, перцем, сушеной хурмой, аджинджухуа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гостей угощали национальными блюдами абхазской кухни.
Гостей угощали национальными блюдами абхазской кухни.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Представители некоторых сел готовили туши быков на вертелах.
Представители некоторых сел готовили туши быков на вертелах.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гостей и сельчан поздравили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства и депутаты Народного Собрания.
Гостей и сельчан поздравили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства и депутаты Народного Собрания.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Всего в празднике участвовало 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.
Всего в празднике участвовало 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.
© Sputnik / Томас Тхайцук
К украшению своих павильонов участники праздники подошли креативно и со знанием дела.
К украшению своих павильонов участники праздники подошли креативно и со знанием дела.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На празднике звучали тосты о благополучии абхазского народа и мире.
На празднике звучали тосты о благополучии абхазского народа и мире.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На поле прошел товарищеский матч по конному футболу между наездниками из сел Лыхны и Дурипш.
На поле прошел товарищеский матч по конному футболу между наездниками из сел Лыхны и Дурипш.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конноспортивные соревнования стали зрелищной частью праздничной программы.
Конноспортивные соревнования стали зрелищной частью праздничной программы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На празднике урожая также организовали состязания по национальным видам спорта.
На празднике урожая также организовали состязания по национальным видам спорта.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ослица Тыковка стала любимицей детей.
Ослица Тыковка стала любимицей детей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В честь праздника над Лыхнаштой пролетели истребители.
В честь праздника над Лыхнаштой пролетели истребители.