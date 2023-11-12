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https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/kraski-oseni-vystavki-i-tykovka-prazdnik-urozhaya-proshel-na-lykhnashte-1049032277.html
Краски осени, выставки и Тыковка: праздник урожая прошел на Лыхнаште
Краски осени, выставки и Тыковка: праздник урожая прошел на Лыхнаште
Ежегодно на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны проходит традиционный праздник урожая. 12.11.2023, Sputnik Абхазия
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В этом году в празднике участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.Праздник урожая проводится ежегодно. Исключением стали три года, когда Абхазию охватила пандемия коронавируса.Это большое событие для района, в этот день участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки различных поделок.Культурная программа праздника включает концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Также состоялись абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Краски осени, выставки и Тыковка: праздник урожая прошел на Лыхнаште

19:53 12.11.2023
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Ежегодно на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны проходит традиционный праздник урожая.
В этом году в празднике участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.
Праздник урожая проводится ежегодно. Исключением стали три года, когда Абхазию охватила пандемия коронавируса.
Это большое событие для района, в этот день участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки различных поделок.
Культурная программа праздника включает концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Также состоялись абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник урожая прошел в селе Лыхны в воскресенье, 12 ноября.

Праздник урожая прошел в селе Лыхны в воскресенье, 12 ноября. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник урожая прошел в селе Лыхны в воскресенье, 12 ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые в нем участвовали абазины из Карачаево-Черкесской Республики.

Впервые в нем участвовали абазины из Карачаево-Черкесской Республики. - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые в нем участвовали абазины из Карачаево-Черкесской Республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Песнями и танцами праздник украсили вокальные и танцевальные коллективы.

Песнями и танцами праздник украсили вокальные и танцевальные коллективы. - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Песнями и танцами праздник украсили вокальные и танцевальные коллективы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие сельчане пришли на мероприятие в абхазских национальных костюмах.

Многие сельчане пришли на мероприятие в абхазских национальных костюмах. - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие сельчане пришли на мероприятие в абхазских национальных костюмах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники организовали выставки, на которых демонстрировали старинные предметы быта и изделия абхазских ремесленников.

Участники организовали выставки, на которых демонстрировали старинные предметы быта и изделия абхазских ремесленников. - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники организовали выставки, на которых демонстрировали старинные предметы быта и изделия абхазских ремесленников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Павильоны участников украшали фруктами, перцем, сушеной хурмой, аджинджухуа.

Павильоны участников украшали фруктами, перцем, сушеной хурмой, аджинджухуа. - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Павильоны участников украшали фруктами, перцем, сушеной хурмой, аджинджухуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гостей угощали национальными блюдами абхазской кухни.

Гостей угощали национальными блюдами абхазской кухни. - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гостей угощали национальными блюдами абхазской кухни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Представители некоторых сел готовили туши быков на вертелах.

Представители некоторых сел готовили туши быков на вертелах. - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Представители некоторых сел готовили туши быков на вертелах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гостей и сельчан поздравили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства и депутаты Народного Собрания.

Гостей и сельчан поздравили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства и депутаты Народного Собрания. - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гостей и сельчан поздравили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства и депутаты Народного Собрания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в празднике участвовало 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.

Всего в празднике участвовало 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар. - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в празднике участвовало 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К украшению своих павильонов участники праздники подошли креативно и со знанием дела.

К украшению своих павильонов участники праздники подошли креативно и со знанием дела. - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

К украшению своих павильонов участники праздники подошли креативно и со знанием дела.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На празднике звучали тосты о благополучии абхазского народа и мире.

На празднике звучали тосты о благополучии абхазского народа и мире. - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

На празднике звучали тосты о благополучии абхазского народа и мире.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На поле прошел товарищеский матч по конному футболу между наездниками из сел Лыхны и Дурипш.

На поле прошел товарищеский матч по конному футболу между наездниками из сел Лыхны и Дурипш. - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

На поле прошел товарищеский матч по конному футболу между наездниками из сел Лыхны и Дурипш.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования стали зрелищной частью праздничной программы.

Конноспортивные соревнования стали зрелищной частью праздничной программы. - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования стали зрелищной частью праздничной программы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На празднике урожая также организовали состязания по национальным видам спорта.

На празднике урожая также организовали состязания по национальным видам спорта. - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

На празднике урожая также организовали состязания по национальным видам спорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ослица Тыковка стала любимицей детей.

Ослица Тыковка стала любимицей детей. - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ослица Тыковка стала любимицей детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В честь праздника над Лыхнаштой пролетели истребители.

В честь праздника над Лыхнаштой пролетели истребители. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В честь праздника над Лыхнаштой пролетели истребители.

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