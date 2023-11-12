https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/kraski-oseni-vystavki-i-tykovka-prazdnik-urozhaya-proshel-na-lykhnashte-1049032277.html

Краски осени, выставки и Тыковка: праздник урожая прошел на Лыхнаште

Краски осени, выставки и Тыковка: праздник урожая прошел на Лыхнаште

Ежегодно на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны проходит традиционный праздник урожая. 12.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-12T19:53+0300

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В этом году в празднике участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.Праздник урожая проводится ежегодно. Исключением стали три года, когда Абхазию охватила пандемия коронавируса.Это большое событие для района, в этот день участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки различных поделок.Культурная программа праздника включает концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Также состоялись абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.

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