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Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются "безбрюхие", "дрыгоногие", "задолицые" и... 12.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-12T10:16+0300
2023-11-12T10:16+0300
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Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются "безбрюхие", "дрыгоногие", "задолицые" и "голоштанные". Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются "безбрюхие", "дрыгоногие", "задолицые" и "голоштанные". Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.