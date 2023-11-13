https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/aktsiyu-sakhar-v-norme-provedut-v-gorodakh-abkhazii-14-15-noyabrya-1049051412.html
Акцию "Сахар в норме" проведут в городах Абхазии 14-15 ноября
Акцию "Сахар в норме" проведут в городах Абхазии 14-15 ноября
Акция организована ко Всемирному дню борьбы с диабетом "Диабетическим обществом Абхазии" в партнерстве с Минздравом при финансовой поддержке Фонда... 13.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-13T17:50+0300
2023-11-13T17:50+0300
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в абхазии
абхазия
диабет
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Акцию "Сахар в норме" проведут в городах Абхазии 14-15 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава. Каждый желающий сможет бесплатно измерить уровень глюкозы в крови.График проведения акции: Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября, он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.
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абхазия, диабет, медицина
Акцию "Сахар в норме" проведут в городах Абхазии 14-15 ноября
17:50 13.11.2023 (обновлено: 18:13 13.11.2023)
Акция организована ко Всемирному дню борьбы с диабетом "Диабетическим обществом Абхазии" в партнерстве с Минздравом при финансовой поддержке Фонда социально-культурных инициатив Абхазии.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Акцию "Сахар в норме" проведут в городах Абхазии 14-15 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Каждый желающий сможет бесплатно измерить уровень глюкозы в крови.
с 09:00 14 ноября - ЦРБ в Ткуарчале, Гале, в поликлинике ЦРБ в Сухуме, в курортной поликлинике Пицунды, в ЦРБ в Гагре и торговом центре "Гагра";
с 09:00 15 ноября - в парке администрации в Сухуме и в центральном парке Нового района, на центральном рынке в Гудауте, напротив администрации Очамчыры, в поликлинике Цандрипша.
Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября, он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.