https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/aktsiyu-sakhar-v-norme-provedut-v-gorodakh-abkhazii-14-15-noyabrya-1049051412.html

Акцию "Сахар в норме" проведут в городах Абхазии 14-15 ноября

Акцию "Сахар в норме" проведут в городах Абхазии 14-15 ноября

Акция организована ко Всемирному дню борьбы с диабетом "Диабетическим обществом Абхазии" в партнерстве с Минздравом при финансовой поддержке Фонда... 13.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Акцию "Сахар в норме" проведут в городах Абхазии 14-15 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава. Каждый желающий сможет бесплатно измерить уровень глюкозы в крови.График проведения акции: Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября, он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

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