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Бжания поздравил нового главу Федерации абхазских культурных центров в Турции с избранием
Бжания поздравил нового главу Федерации абхазских культурных центров в Турции с избранием
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Левента Атрышба, избранного большинством голосов председателем Федерации абхазских культурных... 13.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-13T10:00+0300
2023-11-13T10:00+0300
2023-11-13T11:03+0300
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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Левента Атрышба, избранного большинством голосов председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции. VIII съезд Федерации абхазских культурных центров прошел в турецком Измите 12 ноября. Левант Атрышба стал новым главой Федерации абхазских культурных центров (дернеков) в Турции.На пост главы Федерации также претендовали Хасан Чичба и Эрджаи Пачкориа.Помимо выборов главы, на съезде был сформирован новый состав Совета Федерации.В Федерацию абхазских культурных центров в Турции на сегодня входят 22 дернека.
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аслан бжания, турция, политика, абхазия
аслан бжания, турция, политика, абхазия
Бжания поздравил нового главу Федерации абхазских культурных центров в Турции с избранием
10:00 13.11.2023 (обновлено: 11:03 13.11.2023)
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Левента Атрышба, избранного большинством голосов председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции.
"Вам доверили нести очень ответственную миссию, Абхазфед – это основа крепких связей диаспоры с исторической родиной. Полагаю, что ваш опыт и знания упрочат наши взаимоотношения. И уверен, что будете способствовать расширению связей Абхазии и Турецкой Республики", – говорится в поздравлении.
VIII съезд Федерации абхазских культурных центров прошел в турецком Измите 12 ноября. Левант Атрышба стал новым главой Федерации абхазских культурных центров (дернеков) в Турции.
На пост главы Федерации также претендовали Хасан Чичба и Эрджаи Пачкориа.
Помимо выборов главы, на съезде был сформирован новый состав Совета Федерации.
В Федерацию абхазских культурных центров в Турции на сегодня входят 22 дернека.