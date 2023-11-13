Бжания поздравил нового главу Федерации абхазских культурных центров в Турции с избранием

"Вам доверили нести очень ответственную миссию, Абхазфед – это основа крепких связей диаспоры с исторической родиной. Полагаю, что ваш опыт и знания упрочат наши взаимоотношения. И уверен, что будете способствовать расширению связей Абхазии и Турецкой Республики", – говорится в поздравлении.