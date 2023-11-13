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Извержение самого высокого действующего вулкана в Европе началось на Сицилии
Извержение самого высокого действующего вулкана в Европе началось на Сицилии
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщила в воскресенье газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и... 13.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-13T13:50+0300
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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщила в воскресенье газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.
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вулканы, сицилия, европа, италия
вулканы, сицилия, европа, италия
Извержение самого высокого действующего вулкана в Европе началось на Сицилии
13:50 13.11.2023 (обновлено: 14:42 13.11.2023) СУХУМ, 13 ноя – Sputnik
. Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщила в воскресенье газета La Sicilia
со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана, высота эруптивной колонны составляет, по оценкам, около 4,5 тысячи метров над уровнем моря.
Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.