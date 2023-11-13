https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/izverzhenie-samogo-vysokogo-deystvuyuschego-vulkana-v-evrope-nachalos-na-sitsilii-1049044792.html

Извержение самого высокого действующего вулкана в Европе началось на Сицилии

Извержение самого высокого действующего вулкана в Европе началось на Сицилии

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщила в воскресенье газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и... 13.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщила в воскресенье газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.

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