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Контрольная палата обойдется бюджету Абхазии в 2024 году в 41,8 млн руб

Контрольная палата обойдется бюджету Абхазии в 2024 году в 41,8 млн руб

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Более 41,8 миллиона рублей направят в 2024 году на содержание Контрольной палаты Абхазии. 13.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Более 41,8 миллиона рублей направят в 2024 году на содержание Контрольной палаты Абхазии. Парламент принял в окончательном чтении постановлении об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год."Определить сумму средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год в размере 41 858 491,0 тыс руб (сорок один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто один рубль)", – говорится в сообщении.

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