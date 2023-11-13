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Контрольная палата обойдется бюджету Абхазии в 2024 году в 41,8 млн руб
Контрольная палата обойдется бюджету Абхазии в 2024 году в 41,8 млн руб
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Более 41,8 миллиона рублей направят в 2024 году на содержание Контрольной палаты Абхазии. 13.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-13T12:05+0300
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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Более 41,8 миллиона рублей направят в 2024 году на содержание Контрольной палаты Абхазии. Парламент принял в окончательном чтении постановлении об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год."Определить сумму средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год в размере 41 858 491,0 тыс руб (сорок один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто один рубль)", – говорится в сообщении.
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парламент абхазии, контрольная палата абхазии, абхазия, бюджет
парламент абхазии, контрольная палата абхазии, абхазия, бюджет
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Более 41,8 миллиона рублей направят в 2024 году на содержание Контрольной палаты Абхазии.
Парламент принял в окончательном чтении постановлении об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год.
"Определить сумму средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год в размере 41 858 491,0 тыс руб (сорок один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто один рубль)", – говорится в сообщении.